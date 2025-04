Ta sytuacja wydaje się nieprawdopodobna, ale zdarzyła się naprawdę w połowie sierpnia w jednym z amerykańskich szpitali.

Trójka dzieci w 4 minuty



Kiedy Dannete Glitz z Północnej Dakoty w USA pojechała do szpitala, myślała, że czeka ją hospitalizacja związana z nawrotem kamieni nerkowych – od pewnego czasu dokuczały jej bóle brzucha. Prawda okazała się jednak zaskakująca i dla niej samej, i dla badających ją lekarzy.

Diagnostyka wykazała bowiem, że Dannete jest zdrowa i jest… w 34. tygodniu ciąży! Bóle, które odczuwała, zwiastowały zaś poród.

Początkowo lekarze ocenili, że kobieta spodziewa się bliźniąt. Dopiero w trakcie porodu okazało się, że to trojaczki.

Gdy na świat przyszło dwoje dzieci, uznaliśmy z mężem, że to koniec. Jednak wówczas lekarz krzyknął, że trzeba przygotować kolejny koc i że będę miała trojaczki – wspomina Dannete.

Ostatecznie Dannete urodziła trójkę zdrowych dzieci poprzez cesarskie cięcie: dwie dziewczynki i chłopca. Wszystko trwało 4 minuty. Każdy maluch ważył około 1800 g. Dołączą one do pozostałej dwójki dzieci Dannete i Austina Glitza. Mąż kobiety przyznał, że czuje się przytłoczony całą sytuacją, ale cieszy się, że żona i dzieci czują się dobrze.

Co ciekawe, 10-letni syn pary – Ronnie – kilka miesięcy temu, widząc spadającą gwiazdę, pomyślał życzenie: chciał, by w rodzinie pojawił się młodszy braciszek i dwie siostrzyczki. Można więc powiedzieć, że wymarzył sobie rodzeństwo!

Czy ciąża bez objawów jest możliwa?



Dannete w rozmowie z zagranicznymi portalami przyznała, że przez ponad 30 tygodni ciąży nawet nie przypuszczała, że spodziewa się dzieci: nie miała nudności, nie czuła też ruchów płodów w brzuchu.

Brzmi to niewiarygodnie, ale jest możliwe: według naukowców z „Journal of the Royal Society of Medicine" jedna na 475 kobiet nie wie, że jest w ciąży aż do 5. miesiąca, a jedna na 2500 pań o tym, że zostanie mamą, dowiaduje się dopiero… gdy rozpoczyna się akcja porodowa.

Może być to spowodowane wypieraniem ciąży (kobieta nie chce w niej być i zaczyna wierzyć, że nie spodziewa się dziecka) lub wiązać się z nierozpoznaniem ciąży. U niektórych pań bowiem zagnieżdżony zarodek może nie sygnalizować swojej obecności przez długi czas. Nierozpoznanie ciąży jest najczęstsze u kobiet otyłych oraz takich, które mają nieregularne miesiączki.

