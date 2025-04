Dlaczego warto sprawdzić gęstość kości?



Osteoporoza to groźna choroba, która w początkowym stadium rozwoju nie daje żadnych objawów. Jej zdiagnozowanie jest możliwe dzięki badaniu gęstości kości za pomocą aparatu zwanego densytometrem.

Badanie densytometryczne pozwala określić gęstość mineralną kości – diagnozuje stan struktury kości i ryzyko złamania osteoporotycznego. Badanie wykonuje się w ramach profilaktyki osteoporozy i może być ono sygnałem do konieczności uzupełniania w diecie wapnia i witaminy D 3.

Densynometria jest zalecana szczególnie kobietom w okresie menopauzy i mężczyznom po andropauzie (po 70. roku życia) – szczególnie, jeśli palą oni papierosy.

Na czym polega badanie gęstości kości?



Badanie densytometryczne w ramach kampanii DBAJoKOSCI.pl wykonywane jest w osteobusie – mobilnym centrum diagnostycznym.

Badanie wykonuje się za pomocą densytometru – nowoczesnego cyfrowego aparatu typu DEXA. Przeprowadza je certyfikowany technik.

Do badania nie trzeba się przygotowywać i zdejmować ubrania. Zalecane jest jedynie zdjęcie biżuterii i ubrań z metalowymi elementami.

– Badanie nie jest skomplikowane. Średni czas badania to 5 minut i wykonuje się je, robiąc radiologiczne pomiary tkanki kostnej z kręgosłupa lędźwiowego i/lub kości biodrowej. Cała procedura jest bezpieczna, szybka i nieinwazyjna. Badanie, mimo krótkiego czasu trwania, jest całkowicie profesjonalne – mówi Kamil Kacprzak, technik wykonujący badanie.

Prześwietlanie kości biodrowej i/lub kręgosłupa lędźwiowego – a nie nadgarstka czy ramienia – to metoda wiarygodna, która jest zalecana i respektowana przez lekarzy.

Obejrzyj też video, na którym lekarz opowiada o tym, jak uniknąć osteoporozy!

Jak zapisać się na badanie?



Trasę osteobusa, czyli kolejne miejsca, w których będzie można wykonać badanie, można prześledzić na stronie dbajokosci.pl.

Aby zapisać się na badanie, należy zgłosić się do jednej z aptek biorących udział w akcji – listę placówek również znajdziemy na stronie dbajokosci.pl. Densynometrię wykonuje się w osteobusie w godzinach od 9.00 do 17.00.

W trakcie 30-dniowych, testowych badań prowadzonych w osteobusie UniKalk w lutym zbadano gęstość kości ponad 2 000 osób.

