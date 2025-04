Osteoporoza nie boli! Bo przecież nikt nie czuje, że jego kości stają się coraz bardziej porowate i kruche. Wiele osób nie wie o tym, że choruje, aż do momentu, gdy drobny upadek sprawi, że dojdzie do złamania kości.

Reklama

Najbardziej typowe objawy osteoporozy

spłaszczenie kręgów powodujące zaokrąglenie pleców albo utratę centymetrów

nieprawidłowa postawa, np.wypchnięty do przodu brzuch

bóle żołądka – gdy żebra uciskają na narządy wewnętrzne

ból kręgosłupa i kończyn, zwłaszcza dolnych (np. stawów skokowych)

zaburzenia chodu (utykanie)

postępujące obniżenie siły mięśniowej

U dzieci i młodzieży osteoporoza może także doprowadzić do:

deformacji kostnych

wad postawy (skoliozy, kifozy)

koślawości kończyn.

Złamania z powodu osteoporozy

Oto sytuacje, które powinny cię skłonić do zrobienia badań w kierunku osteoporozy.

Złamania kości długich (np. ręki lub nogi)

To problem, który pojawia się najczęściej zimą, gdy chodniki są śliskie i łatwo o upadek. Typowe dla osteoporozy jest złamanie w nadgarstku – przy podparciu ręką (np. podczas lekcji wychowania fizycznego), a w późniejszym wieku szyjki kości udowej. Złamaniom tym towarzyszy silny ból i ograniczenie ruchomości. U ludzi starszych złamania osteoporotyczne bywają przyczyną długotrwałego unieruchomienia, które może doprowadzić do wielu groźnych powikłań, a nawet zgonu – złamanie biodra u osoby 60-70-letniej jest zagrożeniem życia, ze względu na częste powikłania zakrzepowo-zatorowe!

Złamanie kręgu

Może na przykład pęknąć jeden z kręgów kręgosłupa, co w połowie przypadków nie daje żadnych wyraźnych objawów bólowych, jednak aż dziesięciokrotnie podwyższa ryzyko pęknięcia i sprasowania kolejnego kręgu w ciągu roku od pierwszego wypadku. U osób chorych na osteoporozę takie złamanie kręgu może wywołać niewielki ruch, kaszel, schylenie się, podniesienie walizki. Czasem to właśnie jest przyczyną przewlekłego bólu kręgosłupa, ale ani chory ani lekarz nie podejrzewają, co naprawdę kryje się za tymi dolegliwościami. Problemy z kręgosłupem traktowane bywają często jako „normalny” objaw, bo przecież aż 90 proc. osób czasem narzeka na ból pleców.

Uwaga! O kruszeniu się kręgów może świadczyć obniżenie wzrostu o 4 cm i charakterystyczne pochylenie pleców, czyli tzw. wdowi garb. Dlatego, zwłaszcza po 50.-60. roku życia warto mierzyć wzrost i zaznaczać go np. na futrynie drzwi. Łatwo wtedy uchwycić moment, w którym (mimo że nic nie boli) niezbędne staje się leczenie zapobiegające złamaniom w przyszłości.

Reklama

Nagły silny ból kręgosłupa

Rozpoczyna się on w miejscu złamanego kręgu, a towarzyszy mu napięcie przylegających mięśni. Uszkodzony krąg może też uciskać na sąsiadujące korzenie nerwowe, powodując np. ból, drętwienie i niedowład jednej z nóg. To sytuacja wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej.