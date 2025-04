Osteoporoza to równie powszechna, co podstępna choroba. Rozwija się powoli, przez dłuższy czas nie dając żadnych objawów. Być może Ty też jesteś narażona na rozwój osteoporozy?

Choć dotyka również mężczyzn, zdecydowanie częściej z osteoporozą zmagają się kobiety. Wbrew pozorom nie jest to choroba zarezerwowana wyłącznie dla osób starszych - osteoporoza najczęściej rozwija się u kobiet w średnim wieku, a wraz z rosnącym tempem pracy i wyczerpującym stylem życia także młodszych kobiet. Sprawdź, co musisz wiedzieć o tej podstępnej chorobie.

Jak rozwija się osteoporoza?

Osteoporoza to choroba kości związana z zaburzoną gospodarką wapniową. Wapń powoli „ulatnia się” z organizmu, kości stają się coraz słabsze, aż w końcu zaczynają się łamać przy byle okazji. Warto więc wiedzieć zawczasu, kto jest szczególnie narażony na rozwój osteoporozy. Jeśli więc dotyczy cię któryś z wymienionych poniżej czynników, poproś lekarza o skierowanie na badanie kości.

Kto jest najbardziej narażony na rozwój osteoporozy?

Kwestia wieku. W przypadku kobiet kłopot z kośćmi pojawia się wcześniej, bo koło 45.- 50. roku życia. Panowie najczęściej chorują 10–15 lat później.

Domena płci pięknej. Proces demineralizacji kości przebiega szybciej u kobiet, które zaczęły późno miesiączkować, a dosyć wcześnie przeszły menopauzę. Ryzyko osteoporozy powinny wziąć pod uwagę również te panie, które urodziły kilkoro dzieci.

Sprawa wyglądu? Badania potwierdzają, że na osteoporozę częściej chorują bardzo drobne blondynki.

Jeśli znajdujesz u siebie któryś z powyższych czynników, warto rozważyć wizytę u lekarza specjalisty. W ten sposób zyskasz pewność, że Twoje kości mają się dobrze i wspaniale posłużą Ci przez długie lata.