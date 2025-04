Czym jest osteoporoza?



Osteoporoza to choroba polegająca na postępującym ubytku masy kostnej (zanik kostny), co prowadzi do zwiększonej podatności kości na złamania.

Według szacunkowych statystyk na osteoporozę cierpi aż 10% Polaków. Choroba ta powoduje częste złamania kości – szczególnie szyjki kości udowej (biodro), nadgarstka i kręgosłupa w odcinku lędźwiowym (trzony kręgów).

– Do złamania szyjki kości udowej dochodzi zwykle po jakimś upadku, a złamania trzonów kręgów odbywają się samoistnie (kręgi zapadają się w sobie pod wpływem ciężkości ciała). Wielokrotnie dochodzi do powikłań tych złamań – są one niezwykle groźne. Złamanie szyjki kości udowej w 20% kończy się śmiercią z powodu powikłań w ciągu roku lub dwóch od czasu zaistnienia urazu. Można więc powiedzieć, że osteoporoza nie boli, ale w konsekwencji jest bardzo groźną chorobą – mówi dr Mariusz Grzybowski.

Jakie są objawy osteoporozy?



Osteoporoza to choroba zwana cichym złodziejem kości – przez długi czas trwania nie daje żadnych objawów. Po jakimś czasie pojawiają się bóle kości, kręgosłupa i stawów (pod wpływem nieprawidłowego obciążenia), a także obniżenie wzrostu i złamania w niespodziewanych sytuacjach – takich, które u zdrowych osób nie powodują złamań (np. przy niewielkich urazach).

Jak zapobiec osteoporozie?



Aby zapobiec osteoporozie, należy na co dzień dbać o kości. Profilaktykę osteoporozy możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy:

Aktywność fizyczna – należy regularnie ćwiczyć. Rodzaj ćwiczeń nie jest istotny. Lekarze polecają m.in. bieganie, spacerowanie, taniec, jazdę na rowerze i ćwiczenia siłowe z lekkim obciążeniem. Sport ochroni nas przed odwapnieniem kości i ryzykiem złamań. Dieta – powinna być bogata w wapń i białko, a także witaminy C, K i D 3.

Badanie gęstości kości



Aby wziąć udział w bezpłatnym badaniu gęstości kości w osteobusie (specjalnym dostosowanym do przeprowadzenia badania pojeździe), należy zgłosić się do jednej z aptek, które biorą udział w akcji. Pełną listę aptek, trasę osteobusa oraz więcej informacji o akcji można znaleźć na stronach: dbajokosci.pl oraz unikalk.pl.

Kto powinien zbadać swoje kości?



W badaniu może wziąć udział każdy. Lekarze polecają jednak wykonanie pomiaru osobom, które ukończyły 50. rok życia, kobietom w okresie menopauzy i po niej, osobom palącym papierosy oraz spożywającym znaczne ilości kofeiny i alkoholu.

Stan swoich kości powinny sprawdzić także kobiety planujące ciążę, karmiące piersią, osoby spożywające małe ilości produktów mlecznych i witaminy D, oraz mężczyźni po 70. roku życia, szczególnie palący papierosy.

