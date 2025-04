Obecnie dzięki bardzo nowoczesnym technikom leczenia kanałowego, a także wysokiej skuteczności tej metody, znacznie lepiej jest walczyć o dany ząb i go leczyć, a później odbudować protetycznie, niż usuwać. Należy przy tym podkreślić, że każdy ząb leczony kanałowo (a zwłaszcza zęby przedtrzonowe i trzonowe) po leczeniu kanałowym powinien być odbudowany protetycznie, co znacznie zwiększa jego długość przetrwania w jamie ustnej, a także okres użytkowania. Zachowanie własnego zęba nawet leczonego kanałowo z późniejszą odbudową protetyczną gwarantuje komfort użytkowania porównywalny do posiadania zdrowego zęba.

Higiena jamy ustnej po odbudowie zęba leczonego kanałowo

Pacjent może pomiędzy zębem odbudowanym protetycznie i leczonym kanałowo a sąsiednimi zębami przeprowadzać nitkę dentystyczną i oczyszczać daną przestrzeń. Właściwie po pewnym czasie adaptacji nie czuje już nawet językiem, który ząb był leczony kanałowo i odbudowany protetycznie.

Gdy wolisz usunąć ząb…

Jeżeli pacjent woli zdecydować się na ekstrakcję zęba, a nie leczyć go kanałowo, musi sobie zdawać sprawę z tego, że będzie to rozwiązanie chwilowe. Choć usunie przyczynę dolegliwości bólowych czy dyskomfortu, to w dłuższej perspektywie (np. kilku lat) odczuje inne konsekwencje tego działania. Na przykład ząb stojący za zębem usuwanym będzie pochylał się w stronę luki międzyzębowej. Również górny ząb – w przypadku braku podparcia na zębach sąsiednich – będzie się biernie wyrzynał szukając kontaktu z brakującym zębem. W efekcie w przeciągu kilku lat układ stomatognatyczny pacjenta (tkanki i narządy w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki) może ulec zaburzeniu, co znacznie utrudni późniejszą odbudowę protetyczną czy leczenie chirurgiczne zęba.

Leczenie zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym może być również dużo kosztowniejsze niż próba ratowania zęba przy pomocy leczenia kanałowego i jego odbudowy protetycznej.

Autor: lekarz dentysta Piotr Wujec