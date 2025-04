Testy skórne nie tylko w alergii wziewnej

Testy skórne są grupą badań, które wykorzystuje się w przypadku podejrzenia alergii. Ich działanie opiera się o zjawisko, które występuje u osoby uczulonej w momencie gdy zostanie ona ponownie poddana ekspozycji na dany alergen. Zjawisko to nosi nazwę "nadwrażliwości natychmiastowej" lub „anafilaksji“.

Jego wystąpienie warunkuje uprzedni kontakt z czynnikiem alergicznym i wytworzenie przeciwko temu czynnikowi przeciwciał IgE. Te z kolei pełnią rolę spustową w przypadku kolejnego zetknięcia z alergenem – natychmiastowo powodują uwolnienie z komórek dużych ilości cząsteczek, które są odpowiedzialne za rekację alergiczną.

Rodzaje testów skórnych

Testy skórne w zależności od techniki wykonania, dzieli się na testy punktowe, naskórkowe i testy śródskórne.

Powszechnie stosowane są testy punktowe (tzw. prick–testy). Technika wykonania jest następująca: na skórze przedramienia lub pleców nakłada się krople zawierające różne antygeny, które zawieszone są w roztworze. Następnie miejsca te nakłuwa się delikatnie igłą. Po upływie 15-20 minut dokonuje się odczytu – czyli obserwuje się okolicę nakłucia i mierzy ew. odczyn alergiczny. Miernikiem tego odczynu jest pojawienie się bąbla. Na podstawie jego średnicy, lekarz może określić obecność i nasilenie reakcji alergicznej.

Czym są testy śródskórne?

Testy śródskórne stanowią pogłębienie diagnostyki. Wykonuje się je analogicznie do testów punktowych. Różnicą jest sposób ekspozycji na alergen – w tym przypadku jest to wstrzyknięcie małej porcji roztworu śródskórnie oraz czas odczytywania wyniku (6-8 godz. i kolejny odczyt 24-48 godz.)

Testy naskórkowe przeprowadza się naklejając na skórę pacjenta plastry nasączone antygenem na okres 24h. Odczytu dokonuje się 24, 48 i 96 godzin po ich zdjęciu! Jest to różniący się od poprzednich, test oceniający reakcję alergiczną typu późnego.

Należy być świadomym, że dodatni wynik nie zawsze świadczy o istnieniu alergii!!! W pewnych sytuacjach wynik testów może być dodatni, a alergii nie będzie. Dlatego testy te powinny być interpretowane tylko i wyłącznie przez osobę najbardziej kompetentną – lekarza.

Przed wykonaniem testu, odstaw leki!

Bardzo ważne jest również to, aby przed wykonaniem tego typu testów odstawić na minimum 10 dni te leki, które mogą powodować wyniki fałszywie ujemne. W tej kwestii wskazana jest porada lekarska dotycząca tego, które leki i na jak długo "przed" należy odstawić.

Testów skórnych nie powinno się wykonywać u kobiet w ciąży, w przypadku istnienia chorób autoimmunologicznych lub nowotworu złośliwego oraz gdy nie ma możliwości odstawienia leków przeciwalergicznych na czas badania.

Czy testy skórne są groźne?

Nie, choć jak każda procedura medyczna obarczone są ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. U 2-4 osób na 100 000 badanych może dojść do wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Jest to kolejny powód, dla którego badanie to przeprowadzane jest pod kontrolą lekarską!

