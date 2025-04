Testy punktowe (PTS) polegają na umieszczeniu na skórze (przedramienia lub pleców) kropli roztworu zawierającego alergen, a następnie nakłuciu skóry, tak aby doszło do kontaktu skóry właściwej z alergenem. Poza roztworami alergenów na skórze musi się znaleźć roztwór soli fizjologicznej (tzw. kontrola ujemna) i roztwór histaminy (tzw. kontrola dodatnia). Histamina to substancja wydzielana przez komórki układu odpornościowego, powodująca objawy alergii. Zmiany powstające na skórze po podaniu alergenu porównywane są z tym miejscem, w którym wykonana była próba dodatnia.Wyniki testów skórnych odczytuje się po 15-20 minutach na podstawie pomiaru średnicy bąbla i rumienia.

Testy śródskórne polegają na wstrzyknięciu roztworu z alergenem pod skórę (śródskórnie) bardzo cienka igłą (ok. 0,45 mm średnicy). Stężenia alergenów w roztworach do testów śródskórnych są dużo mniejsze niż do punktowych testów skórnych (PTS). Testy śródskórne wykonuje się, jeśli punktowe testy skórne są ujemne, a objawy nadal sugerują uczulenie na konkretny alergen.

Trzecim rodzajem testów skórnych są testy płatkowe. Są one stosowane w diagnostyce kontaktowego zapalenia skóry. Kontakt alergenu ze skórą powoduje typowy odczyn. Badanie polega na nasączeniu alergenem krążków bibułowych, które umieszcza się na skórze pleców w odpowiednich odległościach od siebie. Testy odczytuje się po 48 i 72 godzinach, przy czym przez cały czas skóra ma kontakt z krążkami.

Co trzeba jeszcze wiedzieć o testach skórnych?

Do wykonania testów skórnych należy się odpowiednio przygotować. 7-10 dni przed badaniem należy zaprzestać przyjmowania leków antyhistaminowych, a na 14 dni przed badaniem należy odstawić doustne glikokortykosteroidy. Nie powinno się także używać maści na skórę zawierających glikokortykosteroidy.

Testy skórne są stosunkowo bezpieczne, chociaż mogą prowadzić do wystąpienia nawet reakcji ogólnoustrojowej (2 przypadki na 10000 przeprowadzonych badań). W przypadku wykonywania testów płatkowych może dojść do zaostrzenia wcześniej występujących zmian skórnych.

Kiedy zrezygnować z przeprowadzenia testów skórnych?

Nie należy wykonywać testów skórnych, jeśli chorujemy na choroby dermatologiczne np. pokrzywkę, czy inne choroby skóry zajmujące dużą powierzchnię ciała.

