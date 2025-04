Alergia wziewna jest to rodzaj reakcji alergicznej aktywowanej poprzez czynniki prowokujące - tzw. alergeny wziewne, które dostają się do organizmu w wyniku inhalacji. Wchodzą one w interakcję z nadreaktywnym układem immunologicznym, co prowadzi do uwolnienia z komórek tucznych, cząsteczek chemicznych – tzw. „mediatorów stanu zapalnego“.

Co wyzwala alergię?

Szeroko znanym przedstawicielem tej grupy jest histamina. Odpowiada ona za powstanie charakterystycznych dla alergii objawów – obrzęku oraz zaczerwienienia.

W przypadku alergii wziewnej obrzęk może dotyczyć twarzy, a zaczerwienienie najczęściej obserwowane jest w obrębie spojówek. Rola histaminy w powstawaniu reakcji alergicznej jest powodem stosowania leków przeciwhistaminowych w celu złagodzenia objawów alergii.

Czynnikami prowokującymi są aerozole – substancje stałe lub ciekłe rozpuszczone w ośrodku rozpraszającym, jakim jest powietrze. Do substancji tych mogą należeć min. pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, zarodniki pleśni, naskórek oraz sierść zwierząt ale także i inne cząsteczki, o których istnieniu możemy nawet nie mieć pojęcia.

Jak zdiagnozować alergię?

W przypadku gdy osoba prezentuje objawy alergii, powinna skontaktować się z lekarzem w celu dalszej diagnostyki. Najczęściej wykonuje się tzw. testy skórne, które polegają na drobnym ukłuciu skóry i nałożeniu kropli, w której zawieszone są antygeny pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego itp. Lekarz obserwuje odczyn jaki powstaje wokół nakłucia i na tej podstawie określa czy pacjent jest uczulony na dany alergen.

Zidentyfikowanie alergii jest istotne. Przypadłość ta sama w sobie świadczy o pewnej dysfunkcji układu immunologicznego, która może (ale nie musi) predysponować do tzw. schorzeń autoimmunologicznych.

Czym jest kalendarz pyleń?

Alergia wziewna jest stosunkowo powszechna. Nie wpływa ona znacząco na jakość życia, a odpowiednie leczenie może ograniczyć objawy do minimum. W niektórych przypadkach objawy mogą występować tylko w określonych okresach w ciągu roku.

Na przykład w miesiącach gdy pylą te rośliny, na które chory akurat wykazuje uczulenie. Z tego powodu utworzono specjalny tzw. "kalendarz pyleń", który określa na jaki miesiąc przypada pylenie konkretnych roślin.

Jego znajomość oraz pewnych zasad profilaktyki pozwala żyć "w zgodzie z alergią".