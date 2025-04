najlepsza szczoteczka do zębów

fot. Fotolia

Szczoteczka manualna najgorsza?

Mitem jest, że szczoteczka manualna nie wyczyści zębów tak dokładnie, jak elektryczna. Przy odpowiedniej technice czyszczenia – ruchem wymiatającym, zęby będą zdrowe i pozbawione płytki nazębnej. W sklepach dostępne są szczoteczki o różnej miękkości włosia: miękkie, średnie oraz twarde.

- Powinno się stosować jedynie szczoteczki o miękkim włosiu, które pod odpowiednim naciskiem, jest w stanie dotrzeć do zakamarków niedostępnych dla tych o twardym włosiu. Dodatkowo nie podrażniają one dziąseł, masując je delikatnie, co wpływa korzystnie na stan zębów – mówi dr Przemysław Uliasz, ekspert kampanii „Lekcja stomatologii”. – Polecamy zakup szczoteczek markowych, ponieważ tylko duże firmy dysponują odpowiednim zapleczem badawczym, które pozwala na stworzenie skutecznego produktu.

Szczoteczka elektryczna najlepsza?

Szczoteczka elektryczna jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie wykształciły u siebie odpowiedniej techniki mycia zębów, ale również dla tych ceniących wygodę. Przy jej użyciu w zasadzie nie są wymagane żadne ruchy ze strony użytkownika – szczoteczka sama czyści, należy ją tylko przesuwać po kolejnych zębach, zatrzymując przez chwilę na każdym. Nowoczesna szczoteczka do zębów powinna być wyposażona w system 3D, co oznacza, że oprócz standardowych ruchów oscylacyjnych (obrotów w prawo i w lewo), wykonuje również pulsacyjne (w górę i w dół), skuteczniej usuwając płytkę nazębną. Ponadto przy wyborze szczoteczki należy zwrócić uwagę na ilość obrotów na minutę – im więcej, tym oczyszczanie będzie pełniejsze. Dodatkowe elementy wyposażenia sprzętu, które ułatwią i usprawnią mycie zębów, to czujnik nacisku, alarmuje w przypadku zbyt mocnego przykładania szczoteczki oraz sygnalizator czasu czyszczenia.

- Szczoteczki elektryczne, przy wszystkich swoich zaletach, najskuteczniej usuwają płytkę nazębną z wypukłości. Części wklęsłe zębów mogą zostać przez nie pominięte. Z tego względu należy uzupełniać higienę jamy ustnej o używanie szczoteczek manualnych dwa razy w tygodniu – mówi dr Uliasz – Ponadto, myjąc zęby szczoteczką elektryczną, należy zachować dużą ostrożność, ponieważ w przypadku jej błędnego ustawienia lub przyłożenia w niewłaściwym miejscu, może uszkodzić dziąsła.

Szczoteczka soniczna - hit?

Szczoteczka soniczna wytwarza fale dźwiękowe, które skutecznie rozbijają płytkę nazębną. Docierają one do przestrzeni międzyzębowych niedostępnych dla innych szczoteczek, gwarantując dokładne oczyszczanie.

- Szczoteczki soniczne to obecnie najlepszy produkt na rynku. Ich zastosowanie to również najdelikatniejsza metoda dbania o zęby, ponieważ są one czyszczone przez fale dźwiękowe. Z tego powodu poleca się je osobom zmagającym się z zapaleniem dziąseł (delikatny masaż przyspiesza ich gojenie), czy kobietom w ciąży – mówi dr Uliasz – Nie istnieją żadne przeciwskazania do ich stosowania.

Szczoteczki soniczne, podobnie, jak elektryczne, wyposażone są w sygnalizatory czasu mycia oraz czujniki nacisku.

Kompleksowa higiena jamy ustnej

Nie należy zapominać, że szczoteczka do zębów, to tylko jeden z elementów codziennego dbania o higienę jamy ustnej. Codzienne szczotkowanie – minimum dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku – powinno być uzupełnione o stosowanie płukanek zawierających chlorheksydynę, używanie nici dentystycznych oraz irygatorów dentystycznych, który skutecznie oczyszczają przestrzenie międzyzębowe za pomocą strumienia wody pod dużym ciśnieniem.

