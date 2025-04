czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

fot. Fotolia

Każdy pacjent musi mieć tę świadomość, że podczas szczotkowania można oczyścić jedynie 3 z 5 powierzchni zębów, dlatego też oczyszczanie powierzchni międzyzębowych powinno stać się niezbędną składową codziennych zabiegów higienicznych. Używanie samej szczoteczki do zębów redukuje w najlepszym przypadku tylko około 60% płytki nazębnej, a najgorsze warunki higieniczne panują właśnie w przestrzeniach międzyzębowych.Wynikają one ze specyficznej budowy anatomicznej na powierzchniach stycznych, która sprzyja rozwojowi nie tylko zapaleń dziąsła i przyzębia, ale także próchnicy zębów.

Czym czyścić przestrzenie międzyzębowe?

Wybór środków pomocniczych do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych zależy od morfologicznych warunków przestrzeni oraz sprawności manualnej pacjenta. Istnieje szeroki asortyment przyborów służących do oczyszczania powierzchni stycznych.Należą do nich:

nić dentystyczna,

taśma dentystyczna,

flossery,

szczoteczki międzyzębowe,

szczoteczki jednopęczkowe oraz

irygatory wodne.

Na polskim rynku dostępne są różne rodzaje nici dentycznych: woskowane, niewoskowane, przesączone środkami antybakteryjnymii, fluorem, środkami zapachowymi (mięta). Nowością są wybielające nitki dentystyczne oraz wielopęczkowe nylownoe nici, które rozszerzają się w trakcie użytkowania po to, aby oczyścić szersze szczeliny i skutecznie usuwanąć płytkę nazębną z szerokich przestrzeni międzyzębowych.

Używając nitek woskowanych musimy pamiętać o tym, że pozostawiają one cienką powłokę wosku na pow. stycznych, co utrudnia wnikanie fluoru zawartego w pastach do zębów. Należy więc ją stosować zawsze po szczotkowaniu zębów, aby nie utrudniać wnikania fluoru z pasty do oczyszczonych powierzchni stycznych.

Nitka dentystyczna w ręku pacjenta może doskonałym środkiem diagnostycznym wczesnych lub ukrytych zmian próchnicowych oraz nieprawidłowości na powierzchniach stycznych. Strzępiąca się nitka powinna wzbudzić naszą czujność, gdyż może świadczyć o obecności ukrytego ubytku, nawisającego wypełnienia oraz kamienia nazębnego, szczególnie tego poddziąsłowego.

1. Jordan 3w1 Flosser: nić, wykałaczka i czyścik do języka (cena: 11,99 zł/ 36 szt.), 2. Jordan szczoteczki międzyzębowe (cena: ok. 14 zł/ 5 szt.), 3. Oral-B nić Satin Floss taśma dentystyczna (cena: ok. 14 zł), 4. Jordan rozszerzająca się nić do zębów (cena: 11,99 zł), 5. Irygator EW-1211 DentaCare Panasonic (cena ok. 220 zł), fot. materiały prasowe

Jak używać nici dentystycznej?

Nieprawidłowe posługiwanie się nicią dentystyczną może być niebezpieczne dla nabłonka łączącego, przyczepu łącznotkankowego, brodawek dziąsłowych, a więc dla tkanek przyzębia, dlatego też niezmiernie ważne jest poinstruowanie każdego pacjenta na temat nitkowania. Nić dentystyczna musi być uchwycona silnie, co zapewni dobrą kontrolę nad nią i zapewnienie odpowiedniego nacisku niezbędnego do oczyszczania. Pacjent powinien być poinformowany o odcięciu odpowiedniej długości nici, czyli ok 40-50 cm, nawinięciu na palce środkowe lub wskazujące tak, aby po uchwyceniu nitki między palce a kciuki, naprężoną nitkę o dł. 4 cm wprowadzić do przestrzeni międzyzębowej.

Każda powierzchnia styczna zęba, po której przesuwa się nić powinna być oczyszczona innym, czystym fragmentem nici, aby nie przenosić flory bakteryjnej z jednej przestrzeni do drugiej.

Zamiast nawijania nitki lub taśmy na palce, można je umieścić w specjalnym uchwycie do nici - flosserze, dzięki któremu nitkowanie może stać się prawdziwą przyjemnością. Niektóre z uchwytów posiadają wymienne główki, dozownik długości nici oraz ostrze do jej odcinania. Flosser jest szczególnie wskazany przy oczyszczaniu powierzchni stycznych zębów w przestrzeni międzyzębowej w bocznych odcinkach uzębienia. Szczególnie pokazać go należy pacjentowi o mniejszej zręczności manualnej.

Każdy pacjent podczas profesjonalnej higienizacji w gabinecie stomatologicznym powinien być przeszkolony i poinformowany o konieczności pielęgnacji przestrzeni międzyzębowych oraz wszelkich korzyści z tego wynikających. Ogromny wybór produktów na polskim rynku sprawi, że każdy wybierze coś idealnego dla siebie.

Autor: lek. dent. Paulina Wojas, stomatolog współpracująca z Fundacją Wiewiórki Julii, ekspert marki Jordan