2 z 6

Najnowsze darmowe aplikacje zdrowotne na telefon!

Moja Ciąża to narzędzie przeznaczone dla przyszłych mam, które ułatwia czas oczekiwania na przyjście dziecka. Bezpłatna aplikacja pomoże uporządkować ciężarnym ten niezwykły czas poprzez udostępnienie kalendarza do zapisywania wizyt lekarskich czy listy z wyprawką do szpitala, a także przypomni o zalecanych w trakcie ciąży ćwiczeniach, jednocześnie wskazując na aktywności, których powinno się unikać. Aplikacja ma za zadanie naświetlić i wyjaśnić różne kwestie związane z ciążą, w tym wyliczyć termin porodu, określić rozwój płodu w danym tygodniu. Najciekawszą i bardzo przydatną funkcją jest pomoc w monitorowaniu stanu dziecka – dzięki możliwości liczenia jego ruchów w ciągu dnia. Jedną z dodatkowych opcji programu jest możliwość systematycznego robienia zdjęć, z których po 9 miesiącach można wygenerować film obrazujący, jak zmienia się brzuszek mamy. Aplikacja Moja Ciąża jest dostępna na system Android oraz Windows Phone. Wkrótce pojawi się również wersja na iOS.