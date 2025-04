Komfort podczas menstruacji i jak i reszty cyklu miesiączkowego to jedna z najważniejszych rzeczy, na jakich zależy kobietom. Czym więc kierować się przy wyborze środków higienicznych, aby zapewnić sobie maksimum komfortu i wygody? Przeczyta

Jakie środki higieniczne dla kobiet będą dla ciebie najlepsze?

Wkładki higieniczne

Organizm kobiety niezależnie od fazy cyklu menstruacyjnego, w którym się znajduje, produkuje różną ilość wydzieliny. W dni, w które nie masz okresu warto stosować wkładki higieniczne. Chronią one przez zabrudzeniami bielizny, jak i przed infekcjami stref intymnych. Podczas wyboru odpowiednich wkładek zwróć uwagę na to, aby były przewiewne. Unikaj z kolei wkładek zapachowych, które ze względu na substancje aromatyzujące mogą uczulać okolice intymne. Wkładek można używać również podczas miesiączki jako dodatkowe zabezpieczenie przy stosowaniu tamponów.

Wkładki anatomiczne

Istnieją kobiece dolegliwości, z którymi wkładki higieniczne sobie nie poradzą. W przypadku kiedy masz problem z nietrzymaniem moczu (NTM), pamiętaj, aby stosować produkty specjalnie do tego przystosowane, takie jak wkładki anatomiczne. Są dyskretne i niewidoczne pod ubraniem, a jednocześnie skutecznie wchłaniają wilgoć neutralizując nieprzyjemny zapach. Zapewniają uczucie świeżości. Produkty tego typu są szeroko dostępne zarówno w aptekach, jak i drogeriach. Można je dopasowywać odpowiednio do nasilenia dolegliwości pod względem ich chłonności.

Tampony

Tampony to dobre rozwiązanie dla Pań, które prowadzą aktywny tryb życia. Tampon pozostaje na swoim miejscu, kiedy ćwiczysz. Dodatkowo może być używany podczas ruchu w wodzie. Pamiętaj, aby zawsze dobierać tampony do nasilenia Twojego krwawienia, nie stosuj tych, które są bardziej chłonne niż tego potrzebujesz. Przy powracających infekcjach pęcherza lub stref intymnych zrezygnuj całkowicie ze stosowania tamponów. Uniemożliwiają one swobodny przepływ krwi, przez co stanowią pożywkę dla bakterii.

Podpaski

Najprostszą i najpopularniejszą formą zabezpieczenia podczas okresu są podpaski. Tak jak przy wyborze wkładek higienicznych, pamiętaj, aby nie wybierać podpasek zapachowych, które mogą uczulać strefę intymną. Podpaski zmieniaj co 3-4 godziny, w zależności od obfitości okresu. W pierwszych dniach miesiączki korzystaj z produktów o większej chłonności (na opakowaniu oznaczone są kropelkami), stopniowo zmieniając je na te mniej absorpcyjne. Wybieraj podpaski wykonane z naturalnych materiałów, takich jak jedwab czy bawełna.

Podpaski ekologiczne, kubeczki menstruacyjne

Na rynku istnieją produkty ekologiczne, które przystosowane są do wielokrotnego użytku. Jednym z nich są podpaski ekologiczne, które po użyciu pierze się bezpośrednio w pralce. Ważne jest aby zrobić to dokładnie, niedoprane podpaski pozostają siedliskiem bakterii, które mogą wpłynąć na infekcje. Ich zastosowanie nie różni się od używania zwykłych podpasek, są jednak bardziej przewiewne, pozwalając skórze swobodnie oddychać. Kolejną nowością ekologiczną są kubeczki menstruacyjne. Kubeczki od pozostałych środków chłonnych różnią się formą aplikacji. Po uprzednim ich złożeniu wkłada się je bezpośrednio do pochwy. Kubeczki wykonane są z silikonu lekarskiego, dzięki czemu łatwo jest je złożyć i zaaplikować. W zależności od obfitości menstruacji, można je stosować do 12 godzin, bez konieczności wymiany.

