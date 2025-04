Innowacyjność przeprowadzonego zabiegu polega na różnicy w pobraniu nasienia: dotychczas przeprowadzano biopsję „na ślepo”, teraz zaś wyłoniono jądro z woreczka mosznowego, a plemniki pobrano za pomogą igły. Pobór plemników w tym przypadku był dotychczas przeprowadzany na „chybił trafił”, a jego skuteczność wynosiła 50%. Natomiast podczas wyłonienia woreczka wybiera się najbardziej unaczynione miejsce i pod mikroskopem poszukuje się jak największego prawdopodobieństwa występowania plemników. Ta metoda może pomóc 60% mężczyzn. W Polsce odbył się dopiero jeden taki zabieg.

Zabieg biopsji z użyciem mikroskopu jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Trwa on około trzech godzin, a po zabiegu pacjent może iść do domu. Próbka po pobraniu od razu zostaje odpowiednio zabezpieczona. Zapasy tkanki z plemnikami czekają zamrożone aż do momentu, gdy przyszła matka będzie mogła zostać zapłodniona.

Warunkiem zdrowej ciąży jest wiek matki, jakość plemnika oraz komórki jajowej. Dobra komórka jajowa może uzupełnić niedobór w jakości plemnika. Oczywiście sprawdza się, czy nasienie jest zdrowe, a nosiciel nie posiada wady genetycznej. Chorobą genetyczną, która działa negatywnie na plemniki, jest mukowiscydoza.

Możliwości posiadania dziecka w związku starającym się o nie są coraz większe. Patrząc wstecz, powracamy do septycznego podejścia do zabiegu in vitro. Stwierdzono np. pewne wady genetyczne u dzieci powstałych z zapłodnienia przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych. Nie warto się jednak nimi przejmować , gdyż – jak mówi doktor Katarzyna Kozioł z Kliniki Niepłodności nOvum w Warszawie – „te wady nie mają żadnych poważnych następstw – można je skorygować z podczas niewielkiego zabiegu. Po drugie, jest ich naprawdę tylko nieznacznie więcej niż u dzieci poczętych normalnie”.

