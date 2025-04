Bagatelizujesz nocne ataki kaszlu? Specjaliści radzą: nie lekceważ tych sygnałów. Mogą to być bowiem pierwsze objawy astmy. Co gorsza, do lekarza nie trafiła jeszcze naprawdę duża grupa tych, którzy mają astmę, ale o tym nie wiedzą. Zobacz, co powinno zwrócić twoją uwagę!

Jak rozpoznać objawy astmy?

Choroba ma charakter najczęściej napadowy, tzn. co jakiś czas występują ataki kaszlu i mniej lub bardziej nasilonych duszności. Ataki bardzo często pojawiają się w nocy lub nad ranem. U większości chorych pierwsze objawy astmy pojawiają się już w dzieciństwie. W okresie dorastania, około 10. roku życia, choroba może ustąpić. Przez wiele lat nie daje o sobie znać, jednak u dorosłych po ukończeniu czterdziestki, niestety często wraca. Co więcej, ci, którzy w dzieciństwie mieli objawy astmy i palą papierosy, częściej zapadają na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czyli POChP.

Kiedy trzeba skorzystać z pomocy lekarza?

Tylko u niektórych osób pierwszy atak to od razu silny ucisk w klatce piersiowej, nocne ataki kaszlu i wzbudzające panikę i trudności z oddychaniem. Bywa, że chorobę sygnalizuje wyłącznie uporczywy kaszel lub szybkie męczenie się i zadyszka podczas niewielkiego nawet wysiłku fizycznego. Charakterystyczne jest także utrudnione oddychanie po wyjściu na zimne powietrze. Jeżeli zaobserwujesz u siebie któryś z tych symptomów, nie zwlekaj z pójściem do lekarza.

Jak zdiagnozować astmę?

To, czy twoje problemy związane są z astmą, może rozstrzygnąć kilka badań. Najważniejsze z nich to:

Testy skórne. Obserwuje się, jaką reakcję wywoła wprowadzenie pod skórę niewielkiej ilości konkretnego alergenu. Zaczerwienienie i bąbel w danym miejscu świadczą o uczuleniu. Testy można wykonać bezpłatnie w przychodniach alergologicznych ze skierowaniem od alergologa.

Czy z astmą można żyć normalnie?



Astma odpowiednio leczona naprawdę nie zmusza do radykalnej zmiany trybu życia. Terapia polega na systematycznym przyjmowaniu wziewnie, czyli wdychając z inhalatora, dwóch leków: rozkurczowego i przeciwzapalnego. Zdaniem specjalistów właściwie prowadzona terapia sprawia, że napady duszności mogą być naprawdę rzadkie, a w niektórych przypadkach udaje się nawet wyeliminować je na całe lata. Ważne jest tylko dobre zrozumienie istoty choroby i współpraca z lekarzem prowadzącym. W wielu miastach powstały już specjalne szkoły dla chorych na astmę. W takich zajęciach naprawdę warto uczestniczyć. Zapytaj o nie w swojej przychodni.

Czy astma jest dzidziczna?



Jeśli stwierdzono ją u Ciebie, ryzyko, że zachoruje Twoje dziecko wynosi około 30 proc. Udowodniono też, że znacznie częściej zapadają na astmę niemowlęta leczone w pierwszym roku życia antybiotykiem (choćby tylko raz), a także dzieci osób palących oraz te, które cierpią na alergiczny nieżyt nosa (tzw. katar sienny). Pamiętaj jednak, że maluchy rzadko skarżą się na napady duszności. U nich astma może objawiać się jedynie częstymi infekcjami układu oddechowego i kaszlem. Dlatego jeśli Twoje dziecko ciągle choruje, zamiast podawać mu kolejny antybiotyk, idź do alergologa lub pulmonologa (specjalisty chorób płuc).

Na podstawie artykułu Marzeny Bartoszuk, konsultacja: dr hab.n.med. Anna Doboszyńska, specjalista alergolog i pulmonolog