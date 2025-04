Kaszel suchy czy mokry - jak je odróżnić?

Dokuczliwy kaszel towarzyszący przeziębieniu lub infekcjom dróg oddechowych, choć męczy i uprzykrza życie, tak naprawdę jest odruchem, wspomagającym oczyszczanie układu oddechowego z chorobotwórczych drobnoustrojów. Jak odróżnić kaszel suchy od mokrego, by móc podjąć odpowiednie leczenie tej przykrej dolegliwości?



Fot. Depositphotos



Kaszel to nic innego, jak gwałtowne wypchnięcie powietrza z dróg oddechowych tak, aby wraz z nim zostały usunięte drobnoustroje. Często towarzyszy przeziębieniu, ale także poważniejszym schorzeniom układu oddechowego takim jak: zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i inne. Bez względu na to, czy dopadło nas zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego, warto umieć wsłuchać się w swój organizm i umieć odróżnić kaszel suchy od kaszlu mokrego.

Uwaga! Jeśli kaszel utrzymuje się niepokojąco długo, konieczne jest wizyta u lekarza, który sprawdzi, czy nie jest on objawem poważniejszego schorzenia. Do drzwi doktora koniecznie powinny zapukać również osoby, które zauważyły, że wraz z kaszlem pojawiły się u nich duszności, wymioty, krwioplucie lub inne niepokojące objawy.

Kaszel suchy



Kaszel suchy, nazywany często nieproduktywnym, charakteryzuje się brakiem odkrztuszania zalegającej wydzieliny. Zwykle pojawia się w początkowej fazie infekcji i trwa kilka dni. Jest męczący, często o charakterze napadowym, skutecznie zakłóca funkcjonowanie w ciągu dnia, a czasem nawet dokucza w nocy, uniemożliwiając sen. Jeśli towarzyszy mu chrypka, może być objawem zapalenia krtani. Przy suchym kaszlu stosuje się preparaty łagodzące oraz dbając, aby powietrze w pomieszczeniach nie było zbyt suche, co może nasilać objawy. Suchy kaszel po kilku dniach może przechodzić w kaszel mokry. Rozgrzewania ciała może przyspieszyć ten proces.

Kaszel mokry



Jeśli wraz z kaszlem pojawia się odkrztuszanie wydzieliny, to znak, że mamy do czynienia z kaszlem mokrym. Zwykle dzieje się tak, gdy po kilku dniach infekcji wydzielina z nosa i zatok spływa do dolnych dróg oddechowych. Kaszel mokry najbardziej dokuczliwy bywa rano. Leczenie mokrego kaszlu polega na podawania preparatów rozrzedzających wydzielinę i ułatwiających jej odkrztuszanie. Pomocne bywają również inhalacje oraz maści rozgrzewające klatkę piersiową.