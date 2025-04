Kaszel jest prawidłowym odruchem organizmu, którego celem jest usunięcie drażniących związków z dróg oddechowych. Dzieli się ogólnie na suchy kaszel (nieproduktywny) i mokry kaszel (produktywny; gdy występuje odkrztuszanie wydzieliny). Przy infekcjach wirusowych dróg oddechowych występują często oba rodzaje kaszlu. Niekiedy trudno jest zidentyfikować, z jakim kaszlem mamy do czynienia, ponieważ napady suchego kaszlu przeplatają się z wykrztuszaniem wydzieliny z dróg oddechowych. Zazwyczaj występujący na początku infekcji suchy kaszel, zmienia się po ok. 2-3 dniach w kaszel mokry.

Kaszel obok gorączki jest jednym z głównych objawów COVID-19. Wirus SARS-CoV-2, inaczej wirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego, atakuje przede wszystkim drogi oddechowe i powoduje ostrą infekcję tego układu. Według dużej analizy naukowców z Wielkiej Brytanii i Belgii na objaw kaszlu skarży się 57% osób zakażonych koronawirusem. Chociaż niektóre źródła podają, że ma go nawet 70% chorych.

Kaszel przy COVID-19 może być zarówno suchy, jak i mokry, a jego charakter może się zmieniać w trakcie trwania choroby.

Kaszel przy COVID-19 powinien zaniepokoić, jeśli towarzyszą mu objawy takie jak: uczucie duszności, trudność w mówieniu, odkrztuszanie wydzieliny z krwią, ucisk i/lub ból w klatce piersiowej. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem lub, w razie nasilonych objawów, wezwać pogotowie ratunkowe.

Podczas zakażenia koronawirusem pacjenci częściej skarżą się na suchy kaszel niż mokry, szczególnie na początku choroby. Suchy kaszel stanowi główny początkowy objawy COVID-19. Mogą mu towarzyszyć ból gardła i drapanie lub łaskotanie w gardle.

W chińskich badaniach wskazano, że suchy kaszel pojawia się średnio po 1 dniu od początku objawów COVID-19. Wcześniej zakażeni mogą skarżyć się na bóle mięśniowe, ból głowy, zmęczenie, gorączkę.

Suchy kaszel ma tendencję do przekształcania się w kaszel produktywny po kilku dniach infekcji.

Mokry kaszel, podobnie jak suchy, może występować podczas zakażenia koronawirusem.

Mokry kaszel przy COVID-19 rzadziej występuje na początku choroby. Cechuje się odkrztuszaniem śluzowej, gęstej wydzieliny, która stanowi naturalną reakcję obronną przed infekcją. Poprzez produkowaną wydzielinę organizm stara się usunąć patogeny i oczyścić drogi oddechowe.

Mokremu kaszlowi przy COVID-19 może towarzyszyć uczucie ciężkości w klatce piersiowej oraz pojawianie się dodatkowych dźwięków podczas oddychania. Jeśli chory odczuwa duszność, należy skontaktować się z lekarzem.

Kaszel związany z COVID-19 leczy się na ogół według znanych wcześniej wytycznych leczenia kaszlu infekcyjnego. Stosowane są:

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących leczenia wyłącznie kaszlu związanego z koronawirusem.

Kaszel przy COVID-19 może być objawem zapalenia płuc (przeczytaj więcej: koronawirus a zapalenie płuc). W takich przypadkach objawy nasilają się najczęściej ok. 7 dnia choroby (stan może też pogorszyć się wcześniej). U chorego mogą pojawić się oprócz suchego kaszlu gorączka, przyspieszony oddech, szybsze bicie serca, ból w klatce piersiowej, intensywne pocenie się. Jednym z objawów alarmowych jest spadek saturacji krwi do 93%.

Łagodne zapalenie płuc w przypadku zakażenia koronawirusem leczy się objawowo. Podstawą jest odpoczynek i przyjmowanie dużej ilości płynów. Cięższe przypadki wymagają hospitalizacji, tlenoterapii, a czasami sztucznej wentylacji. Pacjentom w szpitalu podaje się antybiotyk, sterydy oraz lek przeciwwirusowy.

W badaniu przeprowadzonym na początku pandemii w Chinach wykazano, że kaszel związany z COVID-19 utrzymuje się średnio 19 dni, a u 5% pacjentów trwa 4 tygodnie lub dłużej. Z kolei w czasopiśmie „The Lancet Respiratory Medicine” naukowcy przytaczają ankietę, z której wynika, że u 20-30% osób kaszel utrzymywał się nawet 2-3 miesiące po przechorowaniu COVID-19.

Kaszel to jeden z głównych objawów tzw. długiego COVID-19, czyli stanu, gdy u ozdrowieńca utrzymują się niektóre objawy infekcji.

Długotrwały kaszel po COVID-19 jest według specjalistów konsekwencją zapalenia układu nerwowego wywołanego przez koronawirusa, co skutkuje nadwrażliwością krtani.

Kaszel długotrwały po COVID-19 jest oporny na leczenie, przewlekły, z czasem samoistnie powinien ustąpić.