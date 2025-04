Kaszel jest objawem różnych dolegliwości i chorób. W sezonie jesienno-zimowym częściej skarżymy się na kaszel, który wynika z infekcji dróg oddechowych. Jest to też okres zaostrzenia niektórych alergii wziewnych. W rezultacie przyczyna kaszlu bywa trudna do rozpoznania. Szczególnie niepokojący jest kaszel u dziecka. Warto pamiętać, że nie zawsze jest objawem choroby (zdrowe dziecko kaszle w ciągu doby średnio 11 razy). Kaszel alergiczny wymaga innego leczenia niż infekcyjny, dlatego dobrze jest wiedzieć, czym się charakteryzuje i jak go zlikwidować?

Kaszel przy alergii to zazwyczaj kaszel suchy, uporczywy, nie towarzyszą mu objawy infekcji, takie jak gorączka, ból lub zaczerwienienie gardła, ale może występować katar sienny. Może to być kaszel przewlekły, trwający dłużej niż 3 tygodnie. Często kaszel przy alergii nasila się rano lub w nocy u osób uczulonych na alergeny wziewne. U astmatyków kaszel nasila się również po wysiłku fizycznym. Występuje po kontakcie z alergenem. Na kaszel alergiczny wskazuje jego sezonowość lub powtarzalność np. o tej samej porze roku lub w danej sytuacji. Bardzo rzadko przy alergii pojawia się kaszel mokry połączony z odkrztuszeniem bezbarwnej wydzieliny.

Kaszel alergiczny rozwija się w wyniku nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego na konkretne cząsteczki, które dostają się drogą wziewną do układu oddechowego. Warto pamiętać, że alergeny wziewne to nie tylko wiosenne zmartwienie alergików. Jesienne alergeny bywają bardziej uciążliwe. Są to głównie zarodniki grzybów pleśniowych (np. Alternaria, Cladosporium), które dostają się głębiej do dróg oddechowych niż pyłki roślin. Przez cały rok mogą dokuczać też alergeny domowe, takie jak roztocza kurzu oraz sierść psów i kotów. Wszystkie mogą wywoływać kaszel.

Suchy kaszel pojawia się zarówno w alergii, jak i początkowej fazie infekcji wirusowej dróg oddechowych. Jak odróżnić te dwa rodzaje kaszlu? Oprócz kaszlu u alergika może pojawić się:

duszność,

przyspieszony oddech,

świsty oddechowe,

katar sienny,

nie ma charakterystycznych objawów przeziębienia.

Jeśli występują objawy takie jak osłabienie, ból gardła, katar, gorączka, to wskazują one raczej na podłoże infekcyjne. Tym bardziej, jeśli kaszel zmienia swój charakter (w ciągu kilku dni staje się mokry, czyli produktywny), oraz jeśli inne osoby z otoczenia mają podobne objawy. Kaszel alergiczny nie zmienia się w produktywny.

Kaszel przy alergii nie jest leczony tak jak kaszel infekcyjny. Jeśli mamy podejrzenie wystąpienia kaszlu spowodowanego alergią, należy udać się do specjalisty i wykonać odpowiednie badania diagnostyczne (testy skórne lub testy z krwi w kierunku alergii).

Leczenie kaszlu alergicznego może obejmować:

leki przeciwhistaminowe,

steryd donosowy,

steryd wziewny,

w razie zaostrzenia objawów, leki rozszerzające oskrzela,

metody domowe na kaszel, które wspomagają śluzówkę dróg oddechowych, tj. nawilżanie powietrza, przyjmowanie regularnie płynów, aby zapobiec odwodnieniu, płukanie nosa roztworem soli fizjologicznej lub wody morskiej, picie herbat i naparów na wzmocnienie odporności, np. z miodem (miodu nie można podawać przed ukończeniem 1. roku życia), sokiem malinowym, imbirem,

w przypadku wstrząsu anafilaktycznego: adrenalina.

Jeśli kaszel alergiczny jest nasilony lub nasila się, występują świsty oddechowe, duszność lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, trzeba wezwać karetkę pogotowia. Jeśli to możliwe, trzeba podać choremu leki rozszerzające oskrzela. Należy też wyeliminować alergen z otoczenia lub zmienić miejsce przebywania, aby oddalić się od wyzwalacza.

