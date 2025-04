Nic mnie nie boli, czuję się doskonale, więc na pewno jestem zdrowa... Niestety takie myślenie może okazać się błędne, bo akurat podwyższony poziom cholesterolu długo nie daje o sobie znać. Dlatego trudno nam uwierzyć, że odkłada się w naczyniach krwionośnych, prowadząc do chorób krążenia, które są jednym z głównych powodów zgonów we współczesnym świecie.

Co to takiego cholesterol

Cholesterol to substancja tłuszczowa, która pełni w organizmie wiele pożytecznych funkcji. Wchodzi w skład błon komórkowych, uczestniczy w produkcji niektórych hormonów (np. płciowych) oraz w syntezie kwasów żółciowych. Sam w sobie nie jest szkodliwy, niebezpieczny staje się dopiero jego nadmiar. Warto wiedzieć, że do prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów wystarcza tyle cholesterolu, ile organizm sam wyprodukuje. Jego poziom zawyża nam zwykle cholesterol, który wprowadzamy do organizmu z pożywieniem (głównie jedząc np. duże ilości produktów pochodzenia zwierzęcego).



Gdy jest go za dużo

Organizm broni się przed zbyt dużą ilością cholesterolu, wydalając go. Czasami jednak nie nadąża i nadmiar zaczyna odkładać się w ścianach naczyń krwionośnych. Tak właśnie rozwija się miażdżyca. Jeśli nie zatrzymamy tego procesu, może dojść do groźnych powikłań, np. zawału serca lub udaru mózgu (gdy światło naczynia się zamknie). Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, trzeba co rok wykonywać lipidogram, czyli pomiar cholesterolu i trójglicerydów we krwi.



Ważna kontrola

Ze skierowaniem badanie to jest bezpłatne. Nie trzeba się do niego przygotowywać. Wystarczy, że zgłosisz się do laboratorium na czczo, po 8 godzinach przerwy w jedzeniu. Aby wynik lipidogramu odzwierciedlał stan faktyczny, w dniach poprzedzających badanie należy jeść normalnie, nie unikając alkoholu, jeśli zwyczajowo go pijesz. Tylko kolacja w przededniu badania powinna być lekko strawna i bezalkoholowa, bo inaczej pomiary będą zafałszowane.



Sprawdź się!

Wyniki bezwzględnie powinien obejrzeć lekarz. To ważne, bo jeśli cholesterol będzie znacznie odbiegał od normy, konieczne będzie stosowanie leków na receptę. Zanim jednak trafisz do specjalisty możesz sama przeanalizować swój lipidogram. Poniżej masz ściągawkę z od normami, które obowiązują dopiero od niedawna. Inne są dla osób zdrowych, inne dla miażdżycowców, a jeszcze inne dla grup zagrożonych miażdżycą (czyli np. otyłych, z nadciśnieniem).

Osoba zdrowa:

Cholesterol całkowity: poniżej 190 mg/dl lub 5,0 mmol/l

LDL: poniżej 115 mg/dl lub 3,0 mmol/l

HDL u mężczyzny: powyżej 40 mg/dl lub 1,0 mmol/l

HDL u kobiety: powyżej 45 mg/dl lub 1,2 mmol/l

Trójglicerydy: poniżej 150 mg/dl lub 1,7 mmol/l



Osoba z grupy ryzyka:

Cholesterol całkowity: poniżej 175 mg/dl lub 4,5 mmol/l

LDL: poniżej 100 mg/dl lub 2,5 mmol/l

HDL u mężczyzny: powyżej 40 mg/dl lub 1,0 mmol/l

HDL u kobiety: powyżej 45 mg/dl lub 1,2 mmol/l

Trójglicerydy: poniżej 150 mg/dl lub 1,7 mmol/l



Osoba ze stwierdzoną miażdżycą:

Cholesterol całkowity: poniżej 175 mg/dl lub 4,5 mmol/l

LDL: poniżej 70 mg/dl lub 1,5 mmol/l

HDL u mężczyzny: powyżej 40 mg/dl lub 1,0 mmol/l

HDL u kobiety: powyżej 45 mg/dl lub 1,2 mmol/l

Trójglicerydy: poniżej 150 mg/dl lub 1,7 mmol/l

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".