Nowa piosenka rapera Gisu –zachęca do oddawania narządów do przeszczepów

„Zostań szpiku dawcą, bo dla kogoś, kto umiera, możesz dzisiaj być wybawcą” – rapuje Gisu, czyli Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. Dobry pomysł, by namawiać do oddawania narządów do przeszczepów?