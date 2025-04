4 z 9

Nowości apteczne sierpień/wrzesień 2014

Probiotyczny kompleks Mega Max Probio stanowi jedyną w swoim rodzaju zrównoważoną kombinację kultur probiotycznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego. Zawiera aż 9 szczepów żywych mikroorganizmów w ilości 9 miliardów w porcji dziennej, zdolnych do optymalnego zasiedlenia przewodu pokarmowego i harmonizacji mikroflory jelit, cena: ok. 10 zł/10 kapsułek