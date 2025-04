3 z 7

Rajstopy profilaktyczne uciskowe Detramax® stymulują krążenie na całej długości nóg, zapobiegając ich zmęczeniu, obrzękom i bólowi. Zapobiegają powstawaniu żylaków i pajączków. Stopniowy ucisk od kostek do góry nóg wzmacnia i kształtuje nogi. Aktywne jony srebra działają antybakteryjnie. Do 100 prań bez utraty kształtu i kompresji. Rajstopy posiadają rekomendacje Centrum Flebologii Warszawa. Do każdego opakowania żel kojący do nóg gratis. Dostępne rozmiary: S – XL. Kolory czarny i beż; 70 DEN. Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.