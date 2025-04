Obalamy 7 największych mitów o aparatach ortodontycznych

Choć wiedza społeczeństwa dotycząca ortodoncji ciągle rośnie, mity o noszeniu aparatu ortodontycznego ciąge funkcjonują wśród dzieci i osób dorosłych. Poznaj prawdę o noszeniu aparatu!

Jeszcze kilkanaście lat temu „metalowe obręcze” na zębach był powodem do śmiechu wśród szkolnych rówieśników. Mimo wzrostu świadomości oraz powszechności leczenia ortodontycznego, wciąż funkcjonuje wiele fałszywych przekonań na jego temat.

1. Leczenie ortodontyczne dorosłych jest nieefektywne

Na podjęcie leczenia ortodontycznego nigdy nie jest za późno. Współczesna ortodoncja dysponuje szeroką gamą rozwiązań, które dają skuteczne efekty leczenia zarówno u dzieci czy nastolatków, jak i dorosłych. W praktyce leczenie osób pełnoletnich nie różni się niczym od leczenia młodzieży. Świadomi znaczenia leczenia ortodontycznego oraz zagrożeń wynikających z jego braku, dziś na założenie aparatu decydują się osoby w każdym wieku.

2. W aparacie nie można się całować

Można :) Skoro aparat nie drażni Twoich ust, nie zrani także Twojego partnera. Co więcej, mocujemy go na zębach, a do pocałunków wykorzystujemy wargi oraz język.

3. Noszenie aparatu ortodontycznego jest bardzo bolesne

W przypadku aparatów stałych, w ciągu 2-3 dni od założenia, pacjenci mogą odczuwać dolegliwości bólowe, szczególne podczas gryzienia twardych pokarmów. Nie jest to jednak zasada i zależy od indywidualnego progu bólu każdego pacjenta. Po wizytach kontrolnych, mających na celu aktywowanie aparatu, również może występować uczucie dyskomfortu.

5. Nosząc aparat nie można jeść twardych i lepkich produktów, nie można żuć gumy

Decydując się na leczenie ortodontyczne warto wiedzieć, że zalecenia odnośnie diety mają na celu zmniejszenie ryzyka odwapnień zębów i uszkodzeń aparatu. Spożywanie niektórych produktów będzie utrudnione, lecz możliwe. W przypadku żucia gumy, sprawa się komplikuje, nie chodzi bowiem jedynie o przyklejanie się gumy do metalowych elementów aparatu, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Nawyk częstego żucia gumy jest niezdrowy, ponieważ powoduje przeciążenia w narządzie żucia.

Powinniśmy mieć świadomość, że aparat jest skonstruowany tak, by mógł być używany bezawaryjnie przez cały okres leczenia. Wywieranie zbyt dużych sił, nieostrożne jedzenie, gwałtowne szczotkowanie czy manipulacje przy aparacie mogą uszkadzać jego elementy. Wydłuża to czas leczenia i związane jest z dodatkowymi kosztami w postaci wymiany elementów na nowe.

6. Aparat ortodontyczny aktywuje bramkę kontrolną na lotnisku

Aparaty ortodontyczne z reguły nie wywołują efektu magnetycznego. Podobnie jak implanty czy protezy dentystyczne, są zbyt małe, aby pobudzić czujniki metalu punktów kontrolnych.

7. Zęby podczas leczenia ortodontycznego bardziej się psują

To nie aparaty psują zęby, lecz brak odpowiedniej, wymaganej dbałości o jamę ustną przez pacjenta. Zła higiena: brak mycia zębów po każdym posiłku, niedokładne ich czyszczenie czy stosowanie nieodpowiednich szczoteczek, może spowodować zwiększone ryzyko powstania ognisk próchnicowych. W rzeczywistości, wśród pacjentów leczących się ortodontycznie, zarówno poprzez aparaty stałe, jak i ruchome, znacznie rzadziej obserwujemy problemy z próchnicą. Resztki pokarmu zatrzymujące się na aparacie, ze względów estetycznych, są z reguły przyczyną wzmożonej higieny.



