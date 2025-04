Diastema, zwana szparą lub przerwą między zębami, konkretnie jedynkami, jest kojarzona z takimi gwiazdami jak Brigitte Bardot i Jane Birkin, Lara Stone, Georgia Jagger, Anna Paquin czy Vanessa Paradis. Moda na diastemę jest tak duża, że dentyści nieraz proszeni są o stworzenie charakterystycznej przerwy między zębami, poprzez zeszlifowanie o kilka milimetrów górnych jedynek. Diastema może być jednak problemem nie tylko estetycznym, ale i zdrowotnym, dlatego w niektórych przypadkach wymaga leczenia.

Spis treści:

Diastema to przerwa między górnymi jedynkami. Jest zaburzeniem położenia zębów. Może skutkować problemami z wymową, wadami zgryzu oraz chorobami przyzębia. W wymienionych przypadkach wymaga leczenia.

Jeśli szpara między jedynkami jest większa niż 2 mm, diastemę uznaje się za wadę zgryzu.

Diastema może mieć różne źródła powstania, np. związane z wędzidełkiem górnej wargi, nadmiarem zębów, albo występować naturalnie u dzieci w trakcie wzrostu zębów.

Diastema może być skutkiem niedopasowania rozmiaru zębów do rozmiaru szczęki. Często pojawia się u osób z za małymi zębami. To oprócz przerwy może powodować także rozwój choroby okluzyjnej, czyli niewłaściwego ułożenia się styku zębów górnych i dolnych. Konsekwencją tego schorzenia są bóle mięśni szczęki, szyi oraz głowy

Przyczyną diastemy może być także przerost wędzidełka górnej wargi. Jest to fragment tkanki, który znajduje się pomiędzy górną wargą a dziąsłem. Jej nadmiar powoduje rozstąpienie się jedynek i wdarcie się tkanki pomiędzy zęby. To samo może dotyczyć sytuacji, kiedy przerośnięte jest wędzidełko dolnej wargi. To z kolei wpływa na powstawanie diastem między zębami dolnego łuku.

Przyczyną diastem może być także niewłaściwy kształt kości szczęki lub jej niewłaściwe nachylenie. Diastemę możemy także sami „wytworzyć” np. poprzez częste zagryzanie dolnej wargi lub poprzez notoryczne wpychanie języka pomiędzy zęby. Ten ostatni nawyk może przyczynić się także do ich wysunięcia. Przyczyną powstawania diastem są także ubytki.

Jeżeli diastema wpływa niekorzystnie na nasze funkcjonowanie, powoduje problemy ze zdrowiem, wymaga leczenia.

Większość diastem jest niegroźna. Warto jednak to sprawdzić. Z czasem to, co wydaje się nam dziś seksowne, może się bowiem przyczynić m.in. do rozwoju schorzeń jamy ustnej. Pamiętajmy, że zęby, które nie mają solidnego podparcia w sąsiadach, z czasem stają się mniej stabilne, wzrasta więc m.in. ryzyko ich rozchwiania

- przestrzega dr Fąferko.