Leczenie ortodontyczne trwa coraz krócej. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii i umiejętnościom stomatologów wady zgryzu i problem krzywych zębów można zlikwidować już w 6 miesięcy. Jest to możliwe dzięki dekortykacji przyzębia – innowacyjnemu zabiegowi, który nawet czterokrotnie przyśpiesza leczenie wad zgryzu w porównaniu ze standardowym leczeniem ortodontycznym.

Problem nie tylko estetyczny



Krzywe, stłoczone zęby to nie tylko defekt kosmetyczny, ale także powód wielu problemów zdrowotnych na czele z próchnicą, chorobami przyzębia, uszkodzeniami mechanicznymi zębów czy zaburzeniami funkcji żucia i mowy.

Powszechnie znaną, najskuteczniejszą metodą korygowania krzywych zębów i zaburzeń zgryzu, zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych, jest leczenie aparatem ortodontycznym. Kłopot w tym, że do tej pory standardowy czas leczenia tym sposobem wynosił od 2 do 3 lat. W efekcie wiele osób zniechęconych perspektywą długiego noszenia aparatu rezygnowało z prostych zębów i prawidłowego zgryzu.

Czym jest dekortykacja przyzębia?



Jak się jednak okazuje, pięknym i prostym uzębieniem możemy cieszyć się już nawet w pół roku od momentu rozpoczęcia leczenia ortodontycznego. Jest to zasługa Piezocision, czyli innowacyjnego zabiegu dekortykacji przyzębia, oferowanego od niedawna również w polskich gabinetach stomatologicznych.

– Zabieg dekortykacji przyzębia wykonuje się już po założeniu stałego aparatu na zęby, za pomocą specjalnego urządzenia. Polega na nacięciu kości korowej wyrostków zębodołowych, co powoduje, że kość gąbczasta wyrostka ulega szybszej przemianie, gdyż organizm stara się leczyć powierzchnię kości. W efekcie zęby znacznie szybciej się przesuwają, a czas leczenia ortodontycznego zostaje zmniejszony do minimum – tłumaczy lek. stom. Adrianna Badora z Centrum Implantologii i Ortodoncji w Brennej.

Co ciekawe, po zabiegu zęby można przesuwać zarówno za pomocą aparatu stałego, jak i aparatu lingwalnego, czyli zupełnie niewidocznego dla innych osób, bo założonego od strony języka. Stomatologa trzeba co prawda odwiedzać wówczas średnio co dwa tygodnie, jednak całe leczenie ortodontyczne trwa 4-6 miesięcy (w bardziej złożonych przypadkach 12 miesięcy), czyli bardzo krótko w porównaniu z tradycyjnym leczeniem ortodontycznym, które niejednokrotnie trwa nawet 3 lata.

Bezbolesne leczenie można rozpocząć w każdym wieku



Przeprowadzenie zabiegu dekortykacji przyzębia może się okazać rozwiązaniem problemów zarówno dla osób z niewielkimi wadami zgryzu, jak i dla tych z dużo poważniejszymi dolegliwościami, na czele ze szkieletowym zgryzem otwartym (szpara widoczna między dolnymi a górnymi zębami), ciężkimi zwężeniami szczęki czy dużymi dysproporcjami pomiędzy szczęką i żuchwą. Zwiększoną stabilność efektów leczenia ortodontycznego tą metodą potwierdziły także badania kliniczne.

– Należy zaznaczyć, że zabieg dekortykacji przyzębia jest całkowicie bezbolesny i nie pozostawia żadnej opuchlizny, dzięki czemu tuz po wyjściu z gabinetu stomatologicznego bez przeszkód można udać się do pracy lub szkoły – wyjaśnia dr Adrianna Badora i przypomina, że na leczenie ortodontyczne nigdy nie jest za późno.

Argumentem przemawiającym za wizytą u ortodonty i zaprowadzeniem porządku w swojej jamie ustnej jest także to, że Piezocision w niektórych przypadkach klinicznych umożliwia przeprowadzenie leczenia bez ekstrakcji zębów. Decydując się na leczenie ortodontyczne, należy jednak bezwzględnie pamiętać o regularnym wykonywaniu profesjonalnej higienizacji jamy ustnej oraz o konieczności wyleczenia wszystkich ubytków w zębach.

Źródło: materiały prasowe 2B PR/mn