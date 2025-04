Objawy przyjmowania narkotyków: amfetamina

Amfetamina należy do grupy substancji psychostymulującym. Oznacza to, że stymuluje ośrodkowy układ nerwowy, w związku z czym obserwuje się znaczne pobudzenie

psychoruchowe, objawiające się zwiększoną czujnością, nadpobudliwością, gotowością do „działania”, a także zmianami w zachowaniu.