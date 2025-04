Gdzie można znaleźć salmonellę?

Salmonella to bakteria, którą można znaleźć przede wszystkim w surowych produktach spożywczych, zwłaszcza takich jak jaja, kurczaki, produkty mleczne, mięsa, pasztety, kremy, sosy, pomidory.

Kiedy dostaje się do przewodu pokarmowego człowieka, doprowadza do zatrucia, które może mieć różne nasilenie, a w najgorszych przypadkach prowadzić nawet do śmierci.

Jak uniknąć salmonelli?

Najważniejsza jest profilaktyka, czy przestrzeganie określonych zasad, tak aby uniknąć zarażenia.

Dlatego bardzo ważne jest unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa czy jedzenia niepasteryzowanych produktów mlecznych czy potraw z dodatkiem surowych jaj, w tym majonezu i lodów.

Generalnie, należy unikać surowych produktów spożywczych zawierających białko, np. ryb, wszelkiego rodzaju produktów mięsnych. Można je natomiast sparzyć wrzątkiem lub umieścić w zamrażalniku, ponieważ bakterie nie mnożą się w temperaturze powyżej 70 stopni C i poniżej 4 stopni. Tak więc obróbka cieplna tych produktów, jak pieczenie, smażenie czy gotowanie stanowi jedyny skuteczny sposób unieszkodliwienia tej bakterii. Należy też zwracać uwagę na to, aby mięso czy ryba było upieczone do końca.

Mięso wyjęte z zamrażalnika odmrażaj w lodówce, a nie na zewnątrz. Pilnuj, aby sok z surowego mięsa nie wchodził w kontakt z innymi produktami. Starannie umyj deski po pokrojeniu i obróbce surowego mięsa.

Ważna jest też higiena bezpośredniego kontaktu z warzywami czy owocami, czyli dokładne mycie rąk ciepłą wodą i mydłem przed i po kontakcie z nimi, korzystanie z czystych sztućców, talerzy i desek kuchennych. Nie zapominajmy o myciu jaj przed rozbiciem skorupki.

Nie należy zostawiać jedzenia w temperaturze pokojowej na dłużej niż dwie godziny. W lodówce powinno się wydzielać miejsca na surowe mięso czy drób, aby nie stykały się z innymi produktami. Zwracaj uwagę na opakowania produktów zakonserwowanych i nie próbuj spożywać różnych podejrzanie wyglądających produktów np. z puszek z wydętym denkiem, z pękniętych słoików, wydzielających dziwny nieprzyjemny zapach itp.

Salmonella nie tylko w kuchni

Źródłem salmonelli mogą też być zwierzęta, zwłaszcza kury i inne ptactwo, a także gady, a w szczególności ich odchody.

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, kiedy zauważymy u osoby zatrutej jakimś pokarmem takie objawy jak: silna gorączka połączona z bólem brzucha, zaburzenia widzenia, trudności w połykaniu, mówieniu lub oddychaniu, obecność krwi w stolcu, silne wymioty, porażenie mięśni, silna biegunka trwająca dłużej niż dobę.

Źródło: wydawnictwo PRINTEX.