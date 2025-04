To szokujące! Ale większość z nas nie potrafi oddychać. Tę naturalną umiejętność, w jaką wyposaża nas natura, tracimy jeszcze przed ukończeniem 4. roku życia. Skutki są dramatyczne.

Skutki kłopotów z oddychaniem

W trakcie oddechu do naszego organizmu powinno dostać się około 3-4 litry powietrza. Sporo. Ale taka właśnie ilość potrzebna jest, by dostarczyć mu odpowiedniej dawki tlenu.

Dzięki niemu:

w komórkach następuje spalanie substancji odżywczych i wytwarzana jest energia niezbędna do życia

prawidłowo dotleniony organizm dobrze oczyszcza się z produktów przemiany materii – lepiej więc pracuje i dłużej zachowuje sprawność

zwiększa się wydajność poszczególnych jego układów, w tym także odporności i oddechowego

zależność między oddychaniem a pracą systemu nerwowego można odczuć zwłaszcza w stresujących sytuacjach. Pod wpływem silnych emocji nasz oddech staje się płytki, urywany, czasem nawet nas "zatyka".

Jeśli więc źle oddychasz, upośledzone są wszystkie funkcje życiowe:

stopniowo, ale nieubłaganie maleje nam objętość płuc, bo do ich dolnych partii dociera za mało tlenu

zbyt mała ilość tlenu podnosi z kolei ciśnienie krwi

ale za to obniża koncentrację

niedotlenienie prowadzi też do obniżenia sprawności intelektualnej, bólów głowy, rozdrażnienia. Powoduje kłopoty ze snem.

A gdy dochodzi do tego choroba, trudności z oddychaniem pogłębiają się jeszcze bardziej.

Sprawdź, czy umiesz oddychać?



Na początek warto więc zrobić test.

Jedną rękę połóż nad piersiami, drugą na brzuchu, tuż poniżej mostka (tam, gdzie jest przepona) i oddychaj jak zwykle. Jeśli w trakcie testu porusza się tylko ręka położona na górze, to znak, że nie używasz przepony.

Jak pokonać trudności z oddychaniem?

Kilka głębokich, spokojnych oddechów w znaczący sposób może wtedy poprawić samopoczucie. Ale to doraźne działanie. Chcąc usprawnić dostawy tlenu, warto nauczyć się prawidłowo oddychać.

Na początku trzeba to robić świadomie, potem będzie to już odruchowe.

Dobrze więc przynajmniej trzy razy dziennie, w przewietrzonym pomieszczeniu lub na dworze zrobić po 10 głębokich oddechów. Chodzi o to, by w trakcie wdechu przepona obniżyła się i zrobiła miejsce dla płuc, które powiększają się wtedy dostatecznie i w całości wypełniają tlenem. Z kolei przy wdechu ta sama przepona podnosi się i ułatwia wypychanie dwutlenku węgla z płuc. Naturalnie przychodzi to w trakcie ćwiczeń, kiedy np. biegnąc czy wchodząc po schodach oddychamy głębiej. Podobnie jest podczas śmiechu czy śpiewu.

Pokonaj trudności z oddychaniem

Wiele technik ułatwiających oddychanie stosuje się je w jodze, tai-chi czy medytacji. Zobacz 2 najprostsze warianty:

Wariant 1

Usiądź wygodnie, rozluźnij się, przymknij oczy. W trakcie wdechu wypchaj okolice brzucha używając jego mięśni i przepony. Wciągaj powietrze nosem, wolno wyobrażając sobie, jakbyś wciągała do płuc życiodajne substancje i następnie kierowała energię do różnych części ciała. Następnie zatrzymaj oddech i policz do pięciu. Potem wolno wypuść powietrze ustami.

Wariant 2

Teraz odwrotnie. Podczas wdechu wciągaj mocno brzuch, a podczas wydechu wypychaj. To służy gromadzeniu energii i zwiększaniu wydolności organizmu.

