Nos to pierwszy odcinek układu oddechowego, dlatego ważne jest, aby odpowiednio o niego dbać. Zatkany nos powoduje nie tylko problemy z oddychaniem, ale może mieć także wpływ na nasze ogólne zdrowie.

Reklama

Spis treści:

Zatkany nos (inaczej niedrożność nosa) to uczucie ograniczonego przepływu powietrza przez nos, ucisku lub pełności w nosie, które utrudniają oddychanie przez nos. Zatkanie nosa jest zwykle spowodowane przekrwieniem śluzówki, w wyniku czego pojawia się obrzęk. Może, ale nie musi towarzyszyć temu katar. Do najczęstszych przyczyn zatkanego nosa należą infekcje wirusowe oraz alergiczny nieżyt nosa.

Przyczynami zatkanego nosa mogą być:

infekcje wirusowe dróg oddechowych, np. przeziębienie, grypa, RSV,

zapalenie zatok,

alergia (alergiczny nieżyt nosa),

astma,

polipy,

czynniki drażniące, np. dym papierosowy, spaliny,

nadużywanie leku obkurczającego śluzówkę nosa,

powiększone migdałki,

krzywa przegroda,

ciało obce w nosie,

zespół Churga-Straussa (alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyń),

choroby tarczycy,

guz nowotworowy.

Gdy sporadycznie dokucza nam zatkany nos, nie ma powodu do zmartwień. Gdy niedrożność występuje często lub przewlekle, to należy udać się do lekarza, żeby sprawdzić, co jest przyczyną i jakie leczenie będzie odpowiednie w naszym przypadku. Skutkiem zatkania nosa mogą być różne problemy zdrowotne, wynikające np. z niedotlenienia organizmu. Dlatego nie powinniśmy uczucia blokady nosa lekceważyć.

Jedną z konsekwencji zatkanego nosa są problemy z oddychaniem. Oddychanie przez nos jest ważne, ponieważ niedrożny nos może doprowadzić do niedostatecznego dotlenienia organizmu. Ten stan objawia się m.in.

zawrotami głowy,

bólami głowy,

spadkiem koncentracji,

sennością i drażliwością.

Z czasem taki stan może prowadzić do schorzeń neurologicznych, psychicznych oraz chorób układu krążenia. Takie stany jak zapalenie zatok oraz alergie są częstymi przyczynami zatkanego nosa i problemów z oddychaniem.

Dlaczego oddychanie przez nos dostarcza więcej tlenu niż oddychanie przez usta? Powietrze napotyka w nosie na utrudnienia i konsekwencją tego jest spowolnienie jego strumienia oraz polepszenie warunków wysycenia komórek tlenem. Dlatego oddychanie przez usta, mimo że dostarcza powietrze do płuc, nie zapewnia odpowiedniego natlenienia krwi.

Przy wzmożonym wysiłku w trakcie pracy umysłowej, ćwiczeń fizycznych i innych aktywności nasz organizm potrzebuje więcej energii, dlatego szczególnie wtedy powinniśmy oddychać przez nos.

Jeśli doskwiera nam zatkany nos i utrudnia oddychanie, powinniśmy zgłosić się do lekarza. Nos mogą udrożnić różne formy leczenia w zależności od przyczyny. Jeśli problemem jest alergia, możemy zastosować lek przeciwhistaminowy lub steryd donosowy, dzięki czemu usuniemy obrzęk i udrożnimy nos.

W niektórych przypadkach – jak np. polipy, powiększony migdałek lub krzywa przegroda – konieczny może okazać się zabieg chirurgiczny.

Na co dzień możemy dbać o nos, np. za pomocą preparatów na bazie wody morskiej, które wpuszczamy do nosa. Działają one nawilżająco i oczyszczająco (usuwają również alergeny), usprawniając działanie śluzówki dróg oddechowych.

Bardzo ważne w przypadku zatkanego nosa jest regularne picie płynów i nawilżanie powietrza. Możesz wypróbować również domowych sposobów na katar, takich jak inhalacje.

Zatkany nos powoduje zarówno miejscowe, jak i ogólne konsekwencje, mające wpływ na fizyczny stan naszego zdrowia oraz na nasze samopoczucie. U małych dzieci, u których nosek jest zatkany, pojawiają się problemy ze snem i jedzeniem. Zatkany nos może skutkować takimi problemami zdrowotnymi, jak:

chrapanie,

suchość w ustach,

nieświeży oddech,

próchnica,

bezdech senny,

większa podatność na działanie alergenów (nos posiada naturalne blokady alergenów i zanieczyszczeń w postaci włosów),

zapalenie dziąseł,

zapalenie ucha,

zapalenie zatok,

polipy,

nieprawidłowy zgryz,

nieprawidłowa budowa szczęki.

Zatkanie nosa utrudnia również uprawienie aktywności fizycznej. Zimą dodatkowo uniemożliwia ogrzewanie wdychanego powietrza (powietrze wdychane nosem jest ogrzewane do ok. 31-34°C na wysokości krtani niezależnie od temperatury otoczenia, co jest szczególnie istotne przy chłodnej aurze).

Reklama

Czytaj także:

Jak leczyć katar u noworodka i zatkany nos bez kataru? [PORADY]

Jak rozrzedzić gęsty katar u dziecka i dorosłego? Niezawodne sposoby

6 babcinych sposobów na katar. Niektórych na pewno nie znasz

Płukanie zatok wodą utlenioną. Jak to robić, aby było bezpieczne?

Zielony katar – o czym świadczy i jak prawidłowo go leczyć?