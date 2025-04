Spis treści:

Duszność to uczucie problemów z oddychaniem lub niekomfortowego oddychania. Dokładny mechanizm powstawania duszności nie jest poznany. Wynika najprawdopodobniej z nadmiernego pobudzenia receptorów w organizmie pod wpływem sygnałów wysyłanych przez układ nerwowy, a także z mechanicznego zakłócenia oddychania (np. poprzez gromadzenie płynu w płucach lub ucisku). To jak powstaje uczucie duszności zależy od przyczyny.

Pacjenci różnie opisują ten objaw w zależności od przyczyny. Mogą odczuwać zadyszkę (czytaj: zadyszka przy koronawirusie), trudność w nabraniu wystarczającej ilości powietrza, brak tchu, ucisk w klatce piersiowej uniemożliwiający normalne oddychanie. Duszność pojawia się po wysiłku fizycznym, a czasami również w spoczynku.

Duszność jest jednym z objawów zakażenia koronawirusem, jednak jej możliwych przyczyn jest wiele.

Trudności w oddychaniu mogą powodować:

Duszność w przypadku zakażenia koronawirusem zwykle pojawia się jako późniejszy objaw. Rozwija się przeważnie w okresie 4-10 dnia od rozpoczęcia choroby. Występuje wraz z innymi symptomami wskazującymi na infekcję (np. gorączką, kaszlem, osłabieniem, bólami mięśniowymi, utratą smaku i/lub brakiem węchu).

Należy pamiętać, że jeśli jedynym objawem jest duszność, bez kaszlu i gorączki, prawdopodobnym problemem jest coś innego niż COVID-19 – uważają eksperci z Harvard Medical School.

Według dużej analizy obejmującej ponad 24 tys. pacjentów z 9 krajów, duszność zgłasza 23% osób zakażonych koronawirusem. Publikacja ukazała się w piśmie naukowym PLoS ONE.

Warto zaznaczyć, że spośród wszystkich pacjentów z COVID-19, których przyjęto do szpitala, 17% wymagało podania tlenu, 19% trafiło na oddział intensywnej terapii, 9% wymagało podłączenia pod respirator, a 2% – zastosowania metody ECMO, czyli urządzenia do natleniania krwi, które przez 2-4 tygodnie może zastępować pracę serca i płuc.

Lekarze z Cicely Saunders Institute w King's College London stworzyli przewodnik, który ma pomagać osobom z COVID-19 w czasie wystąpienia duszności. Oto kilka pomocnych kroków:

Znajdź pozycję, która ułatwia ci oddychanie. To może być pozycja siedząca w fotelu, pozycja siedząca przy stole z podpartymi o blat łokciami, leżenie w pozycji półsiedzącej – należy podłożyć więcej poduszek pod plecy, aby nie leżeć na płasko.

Jeśli w czasie wystąpienia duszności pomaga ci chodzenie, rób to. Jeżeli lepiej oddycha ci się w spoczynku, usiądź i wycisz się.

Oddychaj przeponą (brzuchem).

Jeśli oddychanie przeponą sprawia ci kłopot, spróbuj spowolnić oddech.

Oddychaj z pomocą prostokąta.

W trakcie duszności może pomóc ochłodzenie twarzy.

Spróbuj się wyciszyć i uspokoić.

Pozostań aktywny fizycznie.

Pozostań w kontakcie z bliskimi i miej naładowany telefon pod ręką w razie nasilenia duszności.

Jeśli duszność jest silna, należy wezwać karetkę pogotowia. W przypadku łagodniejszych objawów, zalecane jest skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Duszność w czasie zakażenia koronawirusem często świadczy o zapaleniu płuc, które jest powikłaniem COVID-19. Problem z oddychaniem może być też związany z groźnym stanem zwanym hipoksją, czyli niedotlenieniem tkanek, kiedy we krwi niebezpiecznie spada ilość tlenu.

Lekarze zwracają uwagę na pojawiające się wśród zakażonych koronawirusem zjawisko ukrytej hipoksji, czyli niedotlenienia tkanek, przy jednoczesnym braku objawów. Niektórzy pacjenci nie odczuwają nawet duszności. Jednak badania obrazowe wskazują, że wirus uszkadza ich płuca, powoduje zbieranie się w nich płynu i ropy, przez co odpowiednia ilość tlenu nie dociera do komórek. W ostateczności może to prowadzić do uszkodzenia wielu narządów.

Urządzeniem, które nawet w domu, pozwala wykryć stan niedotlenienia jest pulsoksymetr. Służy on do pomiaru saturacji (wysycenia) krwi tlenem. U zdrowego człowieka prawidłowa wartość saturacji wynosi 95-100%. Wynik poniżej 92% jest wskazaniem do wezwania lekarza.

Specjaliści zauważają również, że pacjenci dość długo mogą mieć zapalenie płuc spowodowane COVID-19 zanim poczują duszność, co tylko odwleka kontakt z lekarzem. To ważne, ponieważ duszność pojawiająca się u pacjentów z koronawirusem w wielu przypadkach zapowiada ciężki przebieg COVID-19. Dowiodło tego jedno z badań przeprowadzone pod kierunkiem Haiyan Yang z Chin.

Stwierdziliśmy, że duszność była istotnie związana z wyższą śmiertelnością u pacjentów z COVID-19 na podstawie 11 badań z 2 091 przypadkami – napisali chińscy naukowcy w czasopiśmie „Journal of Infection”.

U chorych z powodu koronawirusa, u których wystąpiła duszność, zaobserwowano 3,7 raza większe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz 6,6 raza większe ryzyko konieczności leczenia na oddziale intensywnej terapii w porównaniu z pacjentami, u których nie występowały trudności z oddychaniem.

Lekarze zwracają uwagę zwłaszcza na pacjentów z chorobami płuc, u których duszność występowała jeszcze przed zakażeniem koronawirusem. Ta grupa chorych jest znacznie bardziej narażona na powikłania COVID-19. Są to np. pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Choć duszność należy do alarmujących objawów koronawirusa, należy pamiętać, że stres i lęk także mogą powodować trudności w oddychaniu albo je nasilać. Dlatego to subiektywne odczucie nie zawsze będzie faktycznie dusznością, która wymaga pobytu w szpitalu.

Należy obserwować swoje objawy, a w razie wystąpienia alarmujących sygnałów – silnej trudności w oddychaniu, zasinienia twarz lub ust, dezorientacji – bezzwłocznie wezwać karetkę pogotowia.

