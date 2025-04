Jakie są rodzaje kwasów tłuszczowych?



Wszystkie tłuszcze są mieszaniną kwasów tłuszczowych. Kwasy te możemy podzielić je na trzy grupy:

Kwasy nasycone – występują w tłuszczach zwierzęcych (smalec, masło, wędliny). Ich nadmiar powoduje wzrost poziomu cholesterolu we krwi. Są niezdrowe i powinniśmy ich unikać. Kwasy jednonienasycone – w przewadze kwasy omega-9. Występują w oliwie z oliwek, oleju z rzepaku, oleju arachidowym, oleju z awokado i oleju rybnym. Obniżają poziom cholesterolu we krwi.

Kwasy wielonienasycone – Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT). Najbardziej cenne dla zdrowia. Nasz organizm nie potrafi ich syntetyzować. Są budulcem ścian komórkowych oraz regulują różne procesy fizjologiczne (transport i metabolizm innych tłuszczy, cholesterolu, krzepliwość krwi, odpowiedzi immunologiczne). Wyróżniamy dwie grupy NNKT: omega-3 i omega-6.

Gdzie znajdują się kwasy tłuszczowe omega-3?



Kwasy omega-3 znajdziemy głównie w oleju lnianym, oleju z lnianki, dzikiej róży i oleju konopnym oraz w rybach.

Gdzie znajdują się kwasy tłuszczowe omega-6?



Kwasy omega-6 znajdziemy w oleju z wiesiołka, ogórecznika, słonecznikowym, winogronowym a także w rybach.

Ważna jest proporcja omega-3:omega-6!



Dla zdrowia człowieka ważna jest proporcja kwasów omega-3 i omega-6. Powinna ona wynosić 1:3 (kwasów omega-6 powinno być w pożywieniu 3 razy więcej).

Okazuje się, że przeciętny Europejczyk spożywa znacznie więcej kwasów omega-6 w stosunku do kwasów omega-3 (omega-3 do omega-6 jak 1:20 lub nawet 1:40).

Wybierając oliwę, olej, margarynę zwróć uwagę na stosunek omega-3 do omega-6, najlepiej, gdy mieści się w granicach od 1:1 do 1:6. Zawartość tłuszczów trans w margarynie musi być niższa niż 1 g na 100 g produktu.

Skutki nadmiaru kwasów omega-6



Kwasy omega-3 i omega-6 konkurują o te same enzymy. Powstanie większej ilości pochodnych kwasu omega-6 skutkuje skłonnościami do stanów zapalnych organizmu, alergii, zachwiania równowagi immunologicznej oraz niekontrolowanych podziałów komórkowych prowadzących do rozwoju nowotworów. Kwasy omega-3 działają w tym zakresie antagonistycznie. Ich pochodne przeciwdziałają zapaleniom i hamują podziały komórek nowotworowych.

Skutki niedoboru kwasów omega-3



Niedobór kwasów omega-3 sprzyja zatem rozwojowi nowotworów, stanów zapalnych, alergiom, atopiom, ADHD i nadpobudliwości u dzieci. Jest także powodem niedoboru płytek krwi, nadciśnienia i bezpłodności. Przy niedoborze kwasów omega-3 mogą nastąpić zmiany skórne(egzemy, łuszczyca).

Dobroczynny wpływ kwasów omega-3 i omega-6 na układ sercowo-naczyniowy



Główną funkcją kwasów omega-6 jest przeciwdziałanie miażdżycy – poprzez obniżanie poziomu „złego” cholesterolu we krwi. Działanie kwasów omega-3 na układ sercowo-naczyniowy jest znacznie szersze. Zapobiegają one nadciśnieniu, zawałom serca, hamują zlepianie się płytek krwi, a powstałe z nich prostacykliny wykazują działanie antyarytmiczne, rozszerzają naczynia wieńcowe i zwiększają siłę skurczu mięśnia sercowego.