Antybiotyki

Leczenie wszelkiego rodzaju zakażeń – od zapaleń nerek na tle bakteryjnym poprzez zapalenie pęcherza, aż do zapalenia cewki moczowej, wymaga podawania leków przeciwbakteryjnych – antybiotyków. Najlepiej nadają się do tego celu te preparaty, które nie mają w zakresie swojego działania wpływu nefrotoksycznego (uszkadzającego nerki), by nie narażać chorych narządów na dodatkowe obciążenia. W związku z tym unika się stosowania aminoglikozydów oraz sulfonamidów, gdyż to właśnie one w największym stopniu mają skłonność do działania toksycznego na narządy zajmujące się filtrowaniem krwi ze zbędnych produktów przemiany materii. Wyeliminowanie bakterii z dróg moczowych jest jedyną skuteczną metodą na wyleczenie zapalenia o etiologii infekcyjnej.

Glikokortykosteroidy

Ta grupa leków popularnie zwana jest sterydami. Podaje się je w celu zahamowania nadmiernie rozbudzonej reakcji zapalnej, która leży u podstaw wielu schorzeń nefrologicznych. Sterydy niwelują stan zapalny, a także powodują zahamowanie wydalania białka wraz z moczem oraz sprawiają, że przebieg danego schorzenia nefrologicznego jest dla pacjenta dużo łagodniejszy.

Stosowanie sterydów wiąże się jednak z występowaniem wielu skutków ubocznych takiej terapii, obejmujących uszkodzenie żołądka, osteoporozę, odkładanie się tkanki tłuszczowej w nieprawidłowych miejscach, występowanie rozstępów na skórze oraz większą skłonność do cukrzycy i zakażeń.

Leki moczopędne

Cała grupa diuretyków (jest to inna nazwa leków moczopędnych) obejmuje kilka rodzajów środków farmakologicznych. Każdy z nich ma swoją specyfikę działania oraz dostosowany jest do rodzaju choroby pacjenta. Istnieją leki moczopędne, które oszczędzają wydalanie niektórych jonów (potasu lub wapnia) lub takie, które powodują zwiększenie uwalniania wody z organizmu bez względu na skład moczu. Podawane są głównie w obrzękach lub zaburzeniach jonowych, towarzyszących chorobom nerek.

Leki immunosupresyjne

Leki, hamujące reakcje odpornościowe podawane są głównie u tych pacjentów, którzy z różnych innych względów chorobowych nie mogą otrzymywać sterydów. Leki immunosupresyjne osłabiają odpowiedź organizmu na zagrożenie, przez co hamują procesy uszkadzające nerki. Są one pozbawione działań niepożądanych typowych dla sterydów, a efekt ich stosowania jest bardzo podobny. Stosowane są głównie w schorzeniach nerek z autoagresji, ale także u pacjentów po przeszczepie nerki, zapobiegając jego odrzuceniu. Najpopularniejsze preparaty to cyklosporyna, rapamycyna oraz mykofenolan mofetilu.

