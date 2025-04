Darmowe badanie nerek

Bezpłatne badania w trzecią rocznicę działalności stacji dializ Fresenius - INCP w Radomiu. Organizowana dzisiaj akcja “Zbadaj nerki – Twój filtr życia” łączy profilaktykę, edukację i propagowanie zdrowego stylu życia. Każdy odwiedzający niepubliczną stację dializ Fresenius – INCP w Radomiu może – bezpłatnie i bez skierowania – wykonać podstawowe badania diagnozujące stan zdrowia nerek (poziom kreatyniny i glukozy we krwi), zmierzyć ciśnienie oraz skorzystać z fachowej porady nefrologa.

Już ponad 1400 osób poddało się bezpłatnym badaniom diagnozującym stan zdrowia nerek. Wcześniejsze edycje akcji prowadzonej przez koncern Fresenius – największą niepubliczną sieć stacji dializ w Polsce, miały miejsce w Ostrowi Mazowieckiej, Tarnobrzegu, Wrocławiu, Żywcu i Zamościu. Kolejne, w najbliższych miesiącach odbędą się w Kraśniku, Puławach, Piotrkowie Trybunalskim i Mrągowie.

Akcja bezpłatnych badań w Radomiu ma szczególny wymiar – dokładnie trzy lata temu przeprowadzono tutaj pierwszą dializę. “Liczę, że przez ten czas na stałe wpisaliśmy się w medyczny krajobraz regionu, dokładając wszelkich starań w podnoszeniu poziomu lecznictwa i profilaktyki zdrowotnej na tym terenie” – mówi Roman Horbacz, dyrektor stacji Fresenius – INCP w Radomiu. “Chcemy nie tylko leczyć, ale i edukować mieszkańców Radomia i okolic, jak dbać o nerki, aby uniknąć w przyszłości schorzeń tego narządu” – dodaje. “Edukacja nefrologiczna jest w Polsce jeszcze słabo rozwinięta, szczególnie poza wielkimi aglomeracjami miejskimi, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych jest trudniejszy. Chcemy to zmienić” – tłumaczy ideę akcji Barbara Werchowiecka – Rusinek, dyrektor zarządzający Fresenius NephroCare. Podstawowym celem akcji “Zbadaj nerki – Twój filtr życia” jest szeroko pojęta edukacja dotycząca profilaktyki chorób nerek i zasad zdrowego stylu życia wpływających na ich stan. Ma zwrócić uwagę na pierwsze niepokojące objawy złego funkcjonowania układu moczowego.

Nerki są najważniejszym filtrem naszego organizmu. Odpowiadają za oczyszczanie go z toksyn i ubocznych produktów przemiany materii wydalanych w postaci moczu, jak również za prawidłowe nawodnienie tkanek, produkcję hormonów wpływających na tworzenie czerwonych krwinek, regulację ciśnienia i gospodarki elektrolitowej. Wszelkie, nawet krótkotrwałe zakłócenia pracy nerek niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, a nie leczone mogą być przyczyną wielu groźnych chorób – anemii, nadciśnienia, osteoporozy, a nawet w skrajnych przypadkach śmierci chorego. “Choroby nerek są zdradliwe, rozwijają się powoli i bezboleśnie, czasami przypominają zwykłe przeziębienie. Zbyt późna diagnoza może oznaczać ich pełną niewydolność. Taki wyrok może znacząco opóźnić profilaktyka i regularne wykonywanie podstawowych badań krwi” - mówi dyrektor Horbacz. W Polsce stałego dializowania wymaga ponad 12 tysięcy osób, a liczba ta wzrasta średnio o 7-10 procent rocznie. Głównymi przyczynami przewlekłej niewydolności nerek są cukrzyca i nadciśnienie tętnicze – wynikające ze współczesnego stylu życia choroby cywilizacyjne, na które cierpi coraz więcej osób. W ciągu ostatnich 12 lat liczba chorych przewlekle na nerki wzrosła siedemnastokrotnie. Tylko 30 procent pacjentów może liczyć na przeszczep, dawcę znajduje zaledwie 7 procent z nich. Pozostali mogą żyć, a często nawet aktywnie funkcjonować dzięki leczeniu nerkozastępczemu (dializoterapii). Stacja dializ Fresenius – INCP w Radomiu powstała trzy lata temu - pierwsza dializa miała miejsce 27 czerwca 2003 roku. Zbudowana od podstaw, od początku funkcjonuje jako placówka niepubliczna. Jej powstanie wynikło bezpośrednio z bardzo szybko rosnącej liczby chorych ze skrajną niewydolnością nerek przy jednoczesnym wyczerpywaniu się możliwości przyjęć nowych pacjentów w publicznym Oddziale Dializ przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. W przestronnych, klimatyzowanych salach stacji znajduje się 16 stanowisk dializacyjnych wyposażonych w nowoczesne sztuczne nerki Fresenius 4008 B i 4008 S. Stacja obejmuje opieką 76 pacjentów z terenu dawnego województwa radomskiego. Placówka oferuje pełen zakres leczenia – hemodializy i dializy otrzewnowe. Wspólnie z Oddziałem Dializ w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zapewnia leczenie nerkozastępcze dla całej populacji z tego obszaru (ok. 700 tysięcy osób). 16 działających stanowisk pozwala – przy założeniu maksymalnego wykorzystania wszystkich zmian – na objęcie stałą opieką 96 chorych. W związku z rosnąca liczbą pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego (co jest ogólnopolskim trendem i wynika z dynamicznie zwiększającej się zapadalności na cukrzycę i nadciśnienie), planowana jest dalsza rozbudowa stacji i zwiększenie liczby sztucznych nerek.

Stacja wyposażona zostanie ponadto w system centralnej dystrybucji płynu dializacyjnego. Zamierza także zakończyć wdrażanie procedur i wystąpić o certyfikację systemu jakości ISO 9001. W radomskiej stacji dializ chorzy mają do dyspozycji nowoczesną aparaturę medyczną gwarantującą optymalne warunki zabiegu oraz wyjątkowy komfort. Każde stanowisko wyposażone jest w wygodny, elektrycznie sterowany fotel dializacyjny z odbiornikiem telewizyjnym. Nowoczesne aparaty umożliwiają na bieżąco kontrolę odwodnienia i skuteczności dializy. Ponadto stacja posiada jeden z najlepszych systemów uzdatniania wody Aquaboss niemieckiej firmy Lauer.

Wyrazem szczególnej troski o pacjenta jest stosowanie wyłącznie jednorazowych dializatorów z błon syntetycznych o wysokiej skuteczności usuwania toksyn. “Kontrakt z NFZ dopuszcza kilkakrotne używanie tego samego dializatora u jednego pacjenta. W tym wypadku stosujemy jednak wyższe, międzynarodowe standardy naszego koncernu. Brak reutylizacji dializatorów podwyższa jakość usług medycznych i gwarantuje pełne bezpieczeństwo pacjentów” – podkreśla dyrektor Barbara Werchowiecka - Rusinek. Stacje dializ koncernu Fresenius działają na podstawie kontraktu z NFZ, który w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w całości pokrywa koszty zabiegów dializacyjnych. Pacjenci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat, a zagwarantowana im opieka odpowiada światowym standardom. Stacja, zgodnie z wymogami kontraktu z NFZ, zapewnia bezpłatny transport w obie strony i posiłek regeneracyjny dla chorych. Pacjenci są również objęci opieką dietetyczną, co ma niebagatelne znaczenie dla ich samopoczucia i parametrów medycznych.

W stacji dializ w Radomiu zespół medyczny przykłada szczególną wagę do jakość usług, którą można zweryfikować liczbą pacjentów poddanych przeszczepowi nerki. “Tylko stabilny stan zdrowia i dobre parametry badań dają szansę na wpisanie pacjenta na centralną listę biorców prowadzoną przez Poltransplant” – podkreśla dyrektor Roman Horbacz. W ubiegłym roku siedmiu chorym dializowanym w stacji w Radomiu przeszczepiono nerkę - stanowi to 7,6 procent wszystkich dializowanych i przekracza poziom średniej krajowej (7,1 procent). Niepubliczne stacje dializ są dzisiaj w Polsce ważnym uzupełnieniem ośrodków publicznych, stanowią ponad 30 procent ogólnej ich liczby. Leczy się w nich ok. 4000 pacjentów. To głównie dzięki niepublicznym placówkom, rok 2004 był pierwszym, w którym ani jeden chory nie był pozbawiony możliwości dializy z powodu braku miejsc. Niepubliczne placówki dysponują najnowocześniejszym sprzętem i fachową kadrą lekarską. Przeznaczają również fundusze na działalność profilaktyczną i edukacyjną wśród lokalnych społeczności i lekarzy pierwszego kontaktu. Fresenius AG to międzynarodowy koncern branży medycznej notowany na giełdzie w Nowym Jorku i Frankfurcie. W skład grupy Fresenius wchodzą: Fresenius Medical Care (produkcja sprzętu do dializ i usługi medyczne w zakresie dializoterapii), Fresenius Kabi (produkcja leków i płynów infuzyjnych), Fresenius HemoCare (techniki absorpcyjne i infuzyjne), Fresenius ProServe (projektowanie, wykonawstwo i konsultacje w zakresie inwestycyjnym: fabryki, linie produkcyjne, stacje dializ) oraz Fresenius Biotech (rozwój innowacyjnych terapii w leczeniu nowotworów a także w obszarze systemów immunologicznych i transplantologii).

Fresenius Medical Care to największy światowy dostawca produktów i usług dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Na rynku działa od 25 lat, dysponując siecią 1700 placówek w ponad 100 krajach. W skali świata w pierwszym kwartale 2006 roku w ośrodkach FMC wykonano już 5,02 miliona dializ. Jest to wzrost o 6 procent w stosunku do ubiegłego roku. Fresenius inwestuje w badania i rozwój, aby zapewnić pacjentom najwyższe standardy opieki medycznej, najnowocześniejsze technologie i coraz doskonalsze metody lecznicze. Co druga sprzedawana na świecie sztuczna nerka została wyprodukowana pod marką Fresenius. W naszym kraju Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od ponad 20 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski. W Polsce Fresenius MC świadczy usługi dializacyjne od 2003 roku poprzez spółkę Fresenius NephroCare Polska, która jest obecnie największym w Polsce dostawcą usług dializacyjnych – sieć 25 stacji dializ z 265 najnowocześniejszymi stanowiskami dializacyjnymi, obejmująca opieką 1400 pacjentów, z czego 70 osób leczonych jest w systemie dializ otrzewnowych. Od ubiegłego roku w ramach sieci Fresenius działają stacje dializ INCP.}