Ciało człowieka składa się głównie z wody. Im młodsze dziecko, tym jej w organizmie więcej. Dlatego to takie ważne, by maluszek pił – i to dużo, bo woda jest dosłownie niezbędna do życia.

Zdrowy maluch upomni się (np. płaczem) o picie – decyduje o tym ośrodek pragnienia, umiejscowiony w mózgu. Zresztą niewielkie niedobory wody organizm potrafi sobie zrekompensować: po prostu bardziej zagęszcza mocz lub zmniejsza pocenie.

Reklama

Na to szczególnie uważaj

Gdy dziecko traci duże ilości wody – tak jak to się dzieje przy silnych wymiotach, biegunce lub wysokiej gorączce – może dojść do odwodnienia. To naprawdę groźne i musisz temu zapobiec.

Jeśli szkrab jedynie zjadł coś nieświeżego i ma tylko niestrawność, nie jest to powód do niepokoju. Gdy jednak wymioty czy biegunka są bardzo silne i trwają dłużej niż kilka godzin, koniecznie skontaktuj się z lekarzem. Zwłaszcza że kłopoty mogą być spowodowane nie tylko infekcją wirusową (tzw. grypą żołądkową). Przyczyną wymiotów bywa też infekcja górnych dróg oddechowych, a nawet poważne choroby, jak zapalenie wyrostka robaczkowego czy nerek. Konieczna jest więc wizyta u lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie.

Biegunka to najczęściej wynik zatrucia pokarmowego lub zakażenia wirusowego. Jeśli dziecko robi wodniste kupy, ale jest w dobrym stanie, spróbuj pomóc mu w domu. Podawaj węgiel leczniczy lub Smectę, a ponadto któryś z preparatów probiotycznych (np. Trilac, Lakcid, Lacidofil) i do jedzenia gotowany ryż oraz marchew. Gdy to nie pomaga, zwróć się do lekarza.

Jak nie dopuścić do odwodnienia. Czytaj dalej...

Pamiętaj o piciu

Niezależnie jednak od tego, czym problemy są spowodowane, koniecznie podawaj malcowi picie, dużo i przede wszystkim często. Najlepsza jest woda butelkowana, niskozmineralizowana albo źródlana, a dla niemowląt taka, która ma rekomendację Instytutu Matki i Dziecka. Na jej bazie możesz też przygotować maluszkowi herbatkę (np. rumiankową, miętową).

Nie podawaj natomiast dziecku soków, nawet rozcieńczonych! Mogą nawet nasilić wymioty czy biegunkę.

Gdy maluch wymiotuje, często nie ma nawet ochoty na picie. Dlatego nie dawaj mu całego kubeczka wody. Przy silnych wymiotach najlepiej podawać płyn po łyżeczce.

Koniecznie malca wzmocnij

Niestety, przy biegunce i wymiotach dziecko oprócz wody traci również cenne składniki mineralne. Koniecznie trzeba je uzupełniać. Można dodać do wody odrobinę soli kuchennej, podać maluszkowi kleik ryżowo-marchwiowy ORS-200 lub Gastrolit (sprzedawany jednak tylko na receptę).

Odwodnieniu najlepiej zapobiegać. Jeśli już do niego dojedzie, lekarz może zdecydować o zatrzymaniu malca w szpitalu.

Reklama

Katarzyna Pinkosz

Konsultacja: dr Wojciech Trzeciakowski, pediatra neonatolog, Wojewódzki Szpital Bródnowski Akademii Medycznej