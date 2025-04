Ważnym jest, aby edukować dziecko od najmłodszych lat, tak by poza zasięgiem troskliwego rodzica, uchronić podopiecznego przed sięgnięciem po niezdrowy produkt spożywczy np. w szkole, w sklepiku szkolnym.

Jak dużo jest pracy przed rodzicami potwierdza fakt, iż co piąte dziecko w Polsce ma nadwagę lub jest otyłe. Przeciętna racja pokarmowa naszych pociech jest słodka, tłusta i bogata w białko, głównie zwierzęce, co wynika z niekontrolowanego przez rodziców spożycia mięsa i przetworów mięsnych, słodkich soków owocowych i warzywnych , napojów gazowanych słodkich, chipsów, batoników, frytek czy żywności typu fast food.

Aby nie narażać dziecka na zbędne kilogramy, które niezwykle łatwo nabyć, a traci się je latami pracy nad sobą, należy unikać produktów o wysokiej energetyczności a niskiej wartości odżywczej. Po prostu wiemy, co jemy. W żywności wysoko przetworzonej tego nie wiemy.

Podsumowując, niewskazane w diecie kształtującego się młodego organizmu jest zawartość:

- żywności typu fast food i wysokoenergetycznych przekąsek (hamburgery, hot dogi, frytki, chipsy, chrupki),

- słodkich soków owocowych i warzywnych,

- słodzonych napojów gazowanych typu cola,

- tłustego mięsa i jego przetworów,

- nadmiaru tłuszczów zwierzęcych typu smalec, masło,

- żywności wysoko przetworzonej obfitej w fosfor np. słodkie zbożowe płatki śniadaniowe, wędliny, napoje gazowane,

- nadmiaru soli i cukru w wyniku dosalania i dosładzania potraw.

Racjonalne żywienie dzieci młodszych i starszych, zbilansowane w energię i makroelementy, witaminy i składniki mineralne pozwoli zapobiec:

niedożywieniu (wynikającemu z długotrwałych niedoborów składników odżywczych),

niedowagi,

przekarmieniu i otyłości,

zaburzeniu mineralizacji kośćca,

obniżeniu odporności organizmu,

opóźnieniu wzrastania i rozwoju psychicznego,

osłabieniu funkcji poznawczych.

