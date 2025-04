Kąpiele w wannie uwielbiamy niemal wszystkie. Są synonimem wieczornego relaksu, odpoczynku po męczącym i stresującym dniu, symbolem domowego spa. A jeśli do tego wszystkiego w dłoni mamy ulubioną książkę albo kieliszek dobrze schłodzonego wina… Kąpiel w wannie to nie tylko okazja żeby się wyciszyć i zregenerować, ale również zadbać o swoje ciało. Jakie kosmetyki do kąpieli wybierać i na co zwracać uwagę?

Reklama

Płyn czy olejek do kąpieli?



Większość z nas doskonale wie, że woda, paradoksalnie, mocno wysusza skórę. Najlepiej więc od razu mieć pod ręką nawilżający balsam lub masło do ciała. Odpowiednie kosmetyki mogą jednak sprawić, że nasza skóra nie ulegnie przesuszeniu podczas kąpieli. Tradycyjne płyny, dzięki którym uzyskujemy efekt „kąpieli w pianie”, często zawierają substancje, które mogą działać przesuszająco na wrażliwą skórę. Dlatego doskonałym rozwiązaniem jest stosowanie płynów do kąpieli zawierających olejki bądź po prostu używanie olejków do kąpieli. Dlaczego?

Oleje (m.in. migdałowy, z oliwy z oliwek) są czymś, co nasza skóra uwielbia – wytwarzają na niej warstwę ochronną, a dodatkowo odżywiają ją i nawilżają.

Świetną alternatywą są również płyny z ekstraktami owocowymi, które najczęściej obfitują w pielęgnujące skórę witaminy. Warto też zwrócić uwagę na inne właściwości składników kosmetyków do kąpieli, np. olejek z lawendą pomoże wyciszyć się i ułatwia zasypianie, a np. płyn z ekstraktem z pomarańczy nie tylko działa antyseptycznie i łagodząco, ale również pobudza i orzeźwia całe ciało (doskonała propozycja na lato).

Warto przetestować: Sól do kąpieli Mango i papaja, Wellness&Beauty, cena: 11,90 zł/160 g; Olejek pod prysznic i do kąpieli Cedar Wood Barwa Harmonia, cena: 39,90 z/440 ml; Avene XeraCalm AD olejek do kąpieli i pod prysznic, cena: 68 zł/400 ml; Sól do kapieli Isana, cena: 1,99 zł/80 g; Isana kremowy olejek do kąpieli z pielęgnującym olejkiem migdałowym, cena: 7,49 zł/500 ml; Emoleum do kąpieli, Floslek, cena: ok. 30 zł/200 ml

A może sól do kąpieli?



Dla osób, które mają skórę tłustą lub skłonną do powstawania na niej wyprysków, najlepszym rozwiązaniem będą sole do kąpieli. Po pierwsze dlatego, że sól zawiera niezbędne dla skóry pierwiastki, minerały i mikroelementy (magnez, wapń, potas, jod, sód) – pod wpływem gorącej wody otwierają się pory skóry i mogą one swobodnie przenikać w głąb jej struktur. Po drugie, sole do kąpieli są często wzbogacane ekstraktami takimi jak płyny czy olejki do kąpieli, więc znów mamy szerokie spektrum właściwości. Po trzecie, sól działa lekko wysuszająco, co jest korzystne w przypadku osób z wyżej wymienionymi problemami.

Jest jeszcze jedna dobroczynna właściwość soli: wzmaga pocenie się. I o ile może w okresie wakacyjnym nie jest to błogosławieństwem, o tyle pot eliminuje z naszego organizmu toksyny, więc mamy do czynienia z „oczyszczaniem kompletnym”.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz płyn, olejek czy sole do kąpieli, warto, żebyś po wyjściu z wanny nie tarła skóry ręcznikiem tylko delikatnie się nim owinęła. Następnie nałóż ulubiony balsam (przy suchej skórze niech to będzie masło lub olejek).

Jak walczyć z objawami atopowego zapalenia skóry?

Swędzą mnie ręce między palcami - co robić?

Sucha skóra - jak sobie z nią radzić?