Gama Olivenöl to produkty oparte na wyciągu z oliwek – śródziemnomorskiego drzewa, znanego od tysięcy lat, które ma niezwykle szerokie zastosowanie nie tylko w kuchni ale również… w kosmetyce.

Bazę wszystkich produktów z serii Olivenöl stanowi oliwa z oliwek, która ma nieceniony wpływ na naszą skórę. Zawiera oleokantal, oleuropeinę, witaminę A, D, E, K i F oraz skwalen. Działa silnie antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie, utrzymuje odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie cery. Jest naturalnym filtrem UV, wygładza zmarszczki, odświeża, działa kojąco, a także zapobiega odwodnieniu skóry i wzmacnia jej naturalną odporność.

Nie lubisz nosić na co dzień pełnego, ciężkiego makijażu, a chcesz wyglądać ładnie i naturalnie? Twoja skóra jest szara i zmęczona, widoczne są na niej zmarszczki oraz rozszerzone pory? A może masz przebarwienia i nierówny koloryt cery, który chcesz wyrównać? Mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu Twoja cera odzyska promienny blask.

Olivenöl BB Cream to łatwy w aplikacji produkt do cery normalnej i suchej, o kolorze wtapiającym się w skórę. Polecany dla kobiet po 25. roku życia. Dzięki niemu uzyskujemy delikatny makijaż, cera staje się gładka bez efektu maski.

Składniki aktywne:

Retinol

przyspiesza odnowę komórkową naskórka

przyspiesza syntezę kolagenu i elastyny

reguluje proces melanogenezy

Gatuline® In tense

pobudza syntezę kolagenu i elastyny

zmniejsza napięcie mięśni twarzy

Silica

efekt soft focus – optyczne spłycenie zmarszczek

absorbuje sebum i wilgoć

Filtr UV SPF20 - chroni przed działaniem promieni słonecznych.

Olivenöl BB Cream zapewnia nawilżanie przez 24h. Wygładza skórę, koryguje jej niedoskonałości, wzmacnia i rozświetla, a także chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV. Po aplikacji kremu koloryt skóry staje się wyrównany, a przebarwienia zostaną ukryte.

Nie zawiera parabenów i oleju parafinowego.

Kosmetyki Olivenöl dostępne są wyłącznie w aptekach.