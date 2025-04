Wystarczy wejść z mrozu do ciepłego pomieszczenia, użyć klimatyzacji w samochodzie w gorący dzień lub przebiec się do autobusu i już – w przypadku cery naczynkowej – możemy mieć do czynienia z rumieniem, a nawet swędzeniem lub pieczeniem skóry twarzy i/lub dekoltu. O to, jak dbać o taką problematyczną cerę, zapytałyśmy Dorotę Kocięcką-Karpiuk – kosmetolog, ekspert Laboratorium Kosmetycznego FLOSLEK.

Jaka jest cera naczynkowa i po czym ją rozpoznamy?



Dorota Kocięcka-Karpiuk: Cera naczynkowa charakteryzuje się skłonnością do rumienia twarzy lub pojedynczych rozszerzonych naczynek. Objawy te dotyczą zazwyczaj skóry policzków i nosa, jednak w niektórych przypadkach obejmują też pozostałą część twarzy, uszy oraz szyję i dekolt.

Skóra naczyniowa jest w 80% przypadków skórą wrażliwą. Problem częściej dotyka kobiet. Zazwyczaj najpierw, około 20. roku życia, pojawia się labilny rumień, a trwale rozszerzone naczynka występują dopiero w wieku ok. 30-40 lat.

Jak powinniśmy ją pielęgnować?



Skóra naczyniowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Do mycia używamy letniej wody i preparatów przeznaczonych do cery wrażliwej. Unikać należy mydeł, które zmieniają naturalne pH skóry i sprawiają, że jest ona podrażniona.

Pielęgnacja dzienna powinna zabezpieczyć cerę przed szkodliwym wpływem środowiska. Stosujemy kremy barierowe w dni wietrzne i mroźne oraz filtry UV przez cały rok, zwłaszcza gdy jesteśmy narażeni na działanie promieni słonecznych. Kremy z filtrami UV powinny nakładać także osoby przebywające w pomieszczeniach oświetlanych światłem jarzeniowym. Ważne, aby filtry były fizyczne – odbijające promienie i nie wnikające w skórę.

Kosmetyki na noc regenerują cerę i działają przeciwzapalnie. Powinny zapewnić dobre nawilżenie i wzmocnienie funkcji barierowej naskórka. Dobrze jeśli zawierają oleje roślinne bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak olej z ogórecznika, czarnej porzeczki czy wiesiołka.

Ważnym punktem w pielęgnacji jest wzmocnienie naczyń krwionośnych i działanie przeciwzapalne. Taką funkcję pełnią flawonoidy, witamina C, rutyna, wyciąg z kasztanowca, arniki górskiej i szereg innych składników aktywnych.

Osoby z cerą naczynkową chętnie sięgają po kosmetyki kamuflujące zmiany skórne. Przeznaczone do tego celu preparaty nie powinny wywoływać podrażnień i alergii. Stosowanie ich nie tylko poprawia wygląd, ale zapewnia dodatkową ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiska.

Wiemy już, jak dbać o cerę naczyniową. A czego taka skóra nie lubi?



Zdecydowanie zmian i skrajności. Nagłe zmiany temperatury powodują szybkie obkurczanie się lub rozszerzanie naczyń krwionośnych. Przy skłonności do teleangiektazji (rozszerzonych naczynek) taka zmiana może skutkować pogorszeniem stanu skóry.

Gdy jesteśmy na mrozie i chcemy wejść do ciepłego pomieszczenia, postójmy chwilkę w przedpokoju lub w otwartych drzwiach, aby zmiana nie była gwałtowna. Nie ustawiajmy w samochodzie nawiewu ciepłego powietrza zimą czy klimatyzacji latem na największą moc. Gorące kąpiele i przegrzewanie ciała w saunie, solarium i na słońcu również nie pomogą w walce z naczynkami. Zaleca się też unikanie ostrych przypraw, alkoholu i kofeiny, gdyż wpływają na rozszerzanie naczyń krwionośnych.

Cera naczynkowa jest zazwyczaj cerą wrażliwą, dlatego należy unikać kosmetyków drażniących, takich jak mydła, peelingi ziarniste, toniki alkoholowe czy kosmetyki wodoodporne, których usunięcie może wymagać mocniejszego pocierania.

Warto zwrócić uwagę również na zabiegi z rozgrzewającymi maskami, wapozonem i ścieraniem naskórka. Nie są zalecane posiadaczkom cery naczynkowej.

Czy to prawda, że źle pielęgnowana cera naczynkowa może spowodować trądzik?



Tak, rozszerzone, utrwalone naczynka i rumień mogą przerodzić się w trądzik różowaty. Zmiany najpierw występują na policzkach i nosie. Mogą to być pojedyncze naczynka. Kolejnym etapem choroby jest pojawienie się grudek i krostek. Wtedy konieczne jest leczenie dermatologiczne.

W ostatniej fazie choroby występują zmiany przerostowe, najczęściej nosa. W 50% przypadków zmianom skórnym towarzyszą zmiany oczne: zapalenie spojówek, rogówki, jęczmienie.

Czy z cery naczynkowej można się „wyleczyć”?



Cera naczynkowa towarzyszy większości posiadaczek cer suchych, mieszanych i wrażliwych. Zmiany naczyniowe można usunąć za pomocą zabiegów medycyny estetycznej, jednak skłonność do powstawania teleangiektazji (rozszerzonych naczynek) niestety pozostanie. Bardzo ważna jest profilaktyka, zdrowa dieta, odpowiednia pielęgnacja i nawyki. Stosując się do wskazówek, można cieszyć się piękną skórą bez widocznych naczynek.

Wspomniała Pani o zabiegach medycyny estetycznej. Które z nich są polecane przy tego rodzaju skórze?



Jednym z zalecanych zabiegów jest elektrokoagulacja. Zabieg polega na koagulacji tkanek za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości. Skóra po zabiegu jest lekko zaczerwieniona, może pojawić się niewielki strupek. Jest to metoda bezinwazyjna, tzn. nie wymaga wkłuwania się w rozszerzone naczynia, a proces gojenia trwa od kilku godzin do kilku dni.

Kolejnym szeroko stosowanym zabiegiem jest laser wysokoenergetyczny. Światło lasera pochłaniane jest przez hemoglobinę – barwnik krwi zawarty w czerwonych krwinkach. Dochodzi do koagulacji naczynia i w rezultacie do jego usunięcia. Skóra po zabiegu pozostaje nieuszkodzona, możliwy jest rumień, obrzęk lub delikatne zasinienie, w zależności od wielkości usuwanego naczynka.

