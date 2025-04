Jeśli – podobnie jak my – macie już serdecznie dość zimy i mrozów, mamy dla was złą wiadomość: to jeszcze nie koniec zimna. Warto więc wiedzieć, co robić, by nie złapać jakiejś choroby i nie „dorobić” się odmrożeń.

Śmierć z wychłodzenia

Apogeum zimy, przynajmniej pod kątem mrozu, właśnie trwa. Zimno nie odpuszcza – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że ostatniego dnia lutego z powodu wychłodzenia organizmu zmarły łącznie trzy osoby (w województwach: małopolskim, łódzkim i mazowieckim). Łącznie od 1 listopada ub. roku śmierć w wyniku wychłodzenia poniosło 61 osób.

Służby apelują więc o wzmożoną czujność i reagowanie, jeśli widzimy na dworze osoby potrzebujące pomocy: seniorów, a także bezdomnych, którzy najczęściej padają ofiarami mrozów. Przypominamy, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997, których użycie może uratować komuś życie.

fot. PAP

Ogromne mrozy to także większe ryzyko wychłodzenia, obniżenia odporności, a tym samym podatności na różnego rodzaju choroby, m.in. wirusowe, takie jak przeziębienie lub grypa. Dotyczy to głównie osób starszych i dzieci, a także przemęczonych i przewlekle chorych.

Na szczęście istnieje kilka złotych zasad, których powinniśmy się trzymać, gdy temperatura za oknem spada znacząco poniżej zera. Przestrzeganie ich zmniejszy ryzyko zachorowania. Jakie to zasady? Zapraszamy do galerii.

