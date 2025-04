W naszym organizmie bytuje wiele bakterii. Stanowią one florę fizjologiczną poszczególnych błon śluzowych. Warunkują nie tylko prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, ale i zapobiegają infekcjom, zwłaszcza kobiecych narządów płciowych. Probiotyki, dawniej nie były aż tak znane i popularne, teraz jesteśmy świadkami wielkiego bumu bakteryjnego...

Chyba nie ma osoby, która by nie zetknęła się w swoim życiu z dobrymi bakteriami. Większość lekarzy, zapisując antybiotyki, zaleca również odpowiedni probiotyk w formie kapsułek lub zachęca do przyjmowania większych ilości jogurtów, podczas antybiotykoterapii.

Jest to świetna forma zapobiegająca jej powikłaniom, w postaci biegunek, niestrawności i innych rozstrojów pokarmowych. Ponadto uważa się, że bakterie probiotyczne mogą skutecznie zapobiegać osłabieniu odporności, czyniąc nas mniej podatnymi na zakażenia wirusowe czy bakteryjne.

Do bakterii tworzących naturalne bariery, zalicza się głównie te z rodzaju lactobacillus i bifidobacterium.

Kiedy nasza flora bakteryjna ulega zachwianiu?



Bakterie tworzące florę fizjologiczną, giną na skutek działania pewnych substancji. Muszą też czerpać jakieś pożywienie, by móc egzystować w naszym organizmie. Sytuacje wpływające na redukcję flory fizjologicznej to:

antybiotykoterapia

przewlekły stres

nadmierne spożywanie alkoholu

nieodpowiednia dieta, bez podaży fermentujących produktów mleczarskich

uszkodzenia mechaniczne śluzówek

Gdy dobrych bakterii jest mniej, wówczas może dojść do szybkiego namnażania się drobnoustrojów chorobotwórczych, czego skutkiem są infekcje.

Jakie są zalety spożywania produktów z probiotykami?



Nasze bakterie, niewątpliwie wspomagają funkcjonowanie organizmu. Nadal trwają jeszcze badania, mające na celu potwierdzić ich skuteczność terapeutyczną w pewnych jednostkach chorobowych. Pod uwagę bierze się zwłaszcza:

ostre biegunki u dzieci i wspomaganie leczenia biegunek

chorobę Leśniowskiego-Crohna

wrzodziejące zapalenie jelita grubego

rak jelita grubego

zespół jelita nadwrażliwego

poprawa sił odpornościowych

zapobieganie alergiom u noworodków

zaparcia

Gdzie szukać probiotyków?



Probiotyki znajdują się w prawie każdym produkcie mleczarskim. Zwłaszcza w jogurtach, maślankach, kefirach, serkach, twarogach, mlekach acidofilnych itp. Istnieje całe mnóstwo jogurtów wzbogacanych żywymi kulturami bakterii. Są to popularne Activie, Actimele, Calpro z Krasnegostawu.

Oprócz tego, w aptekach dostępne są preparaty kapsułkowe lub w saszetkach (proszek do rozpuszczenia). Najbardziej znane to Dicoflor, Trilac, Lacid, Lacidofil, Lacibios Femina, prOVag, Floridral i BioGaia. Istnieją też preparaty dla kobiet, działające miejscowo. Są to kapsułki dopochwowe, np. Lactovaginal, Fytofontana Gyntima, Floragyn.

Niestety, preparaty apteczne nadal mają wysoką cenę, co raczej zniechęca do ich nabywania, chyba że jest to stan wyższej konieczności.

Jednak prawidłowa dieta i higiena, są najskuteczniejszymi metodami zapobiegającymi różnorakim infekcjom. Nie jest konieczne łykanie probiotyków, wówczas gdy wiedziemy zdrowy tryb życia.

