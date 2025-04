Krwawienie, bolesność i stany zapalne dziąseł to pierwsze symptomy choroby przyzębia - paradontozy. Choroba ta jest spowodowana zakażeniem dziąsła oraz kości szczękowej.

Pojawia się zwykle około 30. roku życia, częściej u mężczyzn. Z reguły pacjenci zwracają się do dentysty dopiero wówczas, gdy pozornie zdrowy ząb rusza się, boli, bądź też na dziąśle utworzył się ropień.

Przyczyny

Główną przyczyną chorób przyzębia (peridontopatii) jest niedostateczn

a, nieprawidłowa higiena jamy ustnej. Uwarunkowania genetyczne jedynie sprzyjają reakcją przyzębia na płytkę i kamień. W rzeczywistości przyczyn jest więcej i nie są do końca wyjaśnione ani poznane.

Innymi przyczynami mogą być:

czynniki wywołujące stany zapalne

cukrzyca, zaburzenia metaboliczne wady zgryzu prowadzące do zmian w przyzębiu

osad, kamień nazębny i drobnoustroje, czyli płytka nazębna

Objawy

W pierwszym etapie choroby dziąsła stają się czerwone, obrzmiałe, bardzo wrażliwe na ból, mogą krwawić. Pojawia się nieprzyjemny zapach z ust. W kolejnym stadium zęby zaczynają się chwiać, w ostatnim zaś wypadają. Choroba postępuje dość szybko.

Leczenie

Jeżeli z pierwszymi objawami paradontozy zgłosimy się do lekarza, usunie on kamień nazębny i poddziąsłowy. Gdy zajdzie potrzeba, wymieni plomby i naprawi lub zmieni protezy.

W przypadkach zaawansowanych oraz wtedy kiedy chcemy wykonać sterowaną regenerację tkanek konieczna jest interwencja chirurgiczna. Są to zabiegi nazywane kiretażem, gingivectomią, a bardziej zaawansowane - operacjami płatowymi. Oprócz opracowania korzeni i kieszonek dziąsłowych wykonuje się tu także korekty dziąsła, kości oraz stosuje sie preparaty pozwalające na odbudowanie utraconej kości i tkanek przyzębia.

Profilaktyka

Należy starannie dbać o higienę jamy ustnej. W przypadku pojawienia się pierwszych symptomów stanu zapalnego dziąseł konieczne są zabiegi higieniczne stosując właściwe preparaty.