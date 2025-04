Trzecie zęby trzonowe (ósemki), zwane także zębami mądrości, są cechą atawistyczną. Są to narządy szczątkowe człowieka, zanikające powoli w procesie ewolucji. Niektórzy ludzie je mają, inni nie (ze względu na brak zawiązków zębowych). U jednych zęby mądrości wyrastają bez problemów, u innych zaś tkwią zatrzymane w kości szczęki lub żuchwy bądź też nie są w pełni wyrżnięte. Często bywają przechylone i przez to są źródłem stanów zapalnych, próchnicy lub problemów zgryzowych.

Czasami (u około 10 proc. populacji) zdarzają się poważne problemy związane z wyrzynaniem ósemek. Może na przykład pojawić się ucisk na pęczek nerwowy lub mogą występować torbiele zawiązkowe. Wyrastanie ósemek poza łukiem zębowym może z kolei powodować uraz innych struktur w jamie ustnej (np. błony śluzowej policzków, przeciwstawnych wyrostków etc.).

Reklama

Na podstawie jakich badań podejmuje się decyzję o usunięciu ósemek?

Decyzję o usuwaniu ósemek lub ich zatrzymaniu podejmuje stomatolog po przeprowadzeniu następujących badań:

badania podmiotowego (wywiadu z pacjentem określającego istnienie lub brak ewentualnych dolegliwości),

badania klinicznego (ocena stopnia wyrżnięcia, ustawienia, budowy, relacji do innych zębów),

badania radiologicznego (dokładna ocena na zdjęciu położenia ósemek i ich relacji do pozostałych struktur anatomicznych).

Zobacz także: Co warto wiedzieć o zębach mądrości?

Kiedy nie usuwamy zębów mądrości?

Jeśli zęby mądrości są prawidłowo ustawione w stosunku do innych zębów, bez problemów z próchnicą czy z chorobą przyzębia, nie sprawiają dolegliwości i właściwie o nie dbamy, to nie ma powodów do ich usuwania. Mogą w wielu sytuacjach być nawet pomocne klinicznie – przykładowo tracąc inne trzonowce np. siódemki w wyniku powikłań próchnicy czy leczenia endodontycznego możemy przesunąć ortodontycznie ósemki w ich miejsce. Podobnie w przypadku braku lub utraty jakiegoś innego zęba (np. w wyniku urazu). Ósemki mogą wówczas być przydatne do przeszczepu – autotrasplantacji.

Kiedy usuwamy ósemki?

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których należy podjąć decyzję o chirurgicznym usunięciu zębów mądrości. Robimy to:

w sytuacji istniejących i nawracających dolegliwości (próchnica i jej powikłania, stany zapalne dziąsła),

w przypadku nieprawidłowego ustawienia ósemek w łuku (częste oparcie o siódemki prowadzące do utrudnień w oczyszczaniu, ucisku na ich korzenie),

w sytuacji patologicznego oddziaływania na inne zęby (stłoczenia),

gdy ósemki wywołują zaburzenia zgryzowe ,

, jeśli ósemki nie biorą udziału w żuciu (co może prowadzić do licznych dysfunkcji np. bruksizmu).

Reklama

Należy pamiętać, że decyzja o usunięciu ósemek powinna być poprzedzona profesjonalnie postawioną diagnozą opartą na kompleksowym wywiadzie i przeprowadzonych szczegółowych badań klinicznych, radiologicznych i laboratoryjnych.

Polecamy: Wyrzynanie się zębów mądrości – jak łagodzić ból?