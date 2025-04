5 niepokojących problemów skórnych

Nasza skóra pełni funkcję ochronną dla organizmu. Musi być zatem dobrze odżywiona, prawidłowo elastyczna i zdrowa. Niestety, mimo iż skóra z natury jest bardzo wytrzymała i odporna, może też ulegać przeróżnym chorobom. Od zakażeń, przez alergie, po nowotwory.

Grzybica stóp

To najczęstsza i bardzo uciążliwa choroba skóry i paznokci stóp spowodowana patogennymi grzybami. Objawy grzybicy zapewne zna większość osób, które często korzystają z publicznych pływalni i pracują w nieprzepuszczającym powietrza obuwiu. Świąd, pieczenie, zaczerwienienie i łuszczenie skóry w okolicach palców i podeszwy stóp zwykle przemawiają za grzybicą. W takich stanach zwykle pomaga wietrzenie stóp, stosowanie maści, żeli (np. Lamisilat, Lamisil) i sprayów (np. Dactarin) przeciwgrzybicznych oraz opryskiwanie stóp środkiem dezynfekującym z octenidyną np. Octenisept.

Atopowe zapalenie skóry

Jest chorobą o podłożu alergicznym, a także genetycznym. Objawia się występowaniem swędzących, czerwonych, łuszczących się zmian skórnych na całym ciele. AZS jest uznawane za chorobę z której się wyrasta, czyli zwykle w wieku dorosłym jej objawy powinny ustąpić. W przypadku AZS zmiany skórne mogą być niewielkie lub też bardzo rozległe i obejmować całe ciało. Warto wiedzieć, że choroba ta może towarzyszyć alergiom na pyłki roślin, odchody roztoczy, mleko, jajka, ryby, ale też nie być z nią związana. Ważne jest, by eliminować z oroczenia atopika wszelkie czynniki wywołujące wyprysk i właściwie pielęgnować skórę. W ostatnim czasie zauważa się skuteczność środków na bazie oleju konopnego np. CutisHelp Mimi.

Pokrzywka słoneczna

Latem niektóre osoby są zmuszone pozostawać w domu, z uwagi na pojawiający się u nich wyprysk w postaci pokrzywki słonecznej. Pokrzywka słoneczna jest niczym innym jak reakcją alergiczną na promienie słońca, a dokładniej ultrafioletowe. To pod ich wpływem w skórze tworzą się specyficzne białka odpowiedzialne za objawy bardzo swędzącej wysypki, przypominającej oparzenie pokrzywą. Najczęściej pokrzywka po raz pierwszy występuje między drugą a piątą dekadą życia, zwykle u kobiet. Pierwszą pomocą w razie pokrzywki słonecznej jest powrót do domu i zażycie leków przeciwalergicznych oraz preparatu wapnia.

Czerniak skóry

Jest to nowotwór skóry, który niestety jest bardzo późno rozpoznawalny, ponieważ nie boli i nie daje objawów przez długi czas. Czerniak jest spowodowany nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Zwykle także w jego etiologii obserwuje się czynnik rodzinny. Istnieje też pogląd, iż im więcej ktoś ma znamion i im ma jaśniejszą karnację – tym większe ryzyko rozwoju czerniaka skóry u takiej osoby. Czerniak zawsze jest nowotworem złośliwym i szybko daje przerzuty. Stąd też istotna jest prawidłowa ochrona skóry przed promieniowaniem UV oraz racjonalne dawkowanie słońca, a ponadto obserwacja skóry i znamion.

Odleżyny

Ostatnim z omawianych problemów skórnych są odleżyny. Powstają one na skutek stałego ucisku i tarcia, co zwykle jest obserwowane u ludzi ciężko chorych i leżących stale w łóżku. Odleżyna jest raną martwiczą powstałą z ucisku, czyli niedotlenienia i nieodżywienia okolicy ciała, która jest najbardziej na niego narażona. Zwykle w pozycji leżącej są to okolice kości krzyżowej, pośladków, pięt, kręgosłupa i potylicy. Najważniejszym czynnikiem prewencyjnym w przypadku odleżyn są zmiany pozycji ciała chorego, zastosowanie materaców przeciwodleżynowych, masowanie skóry, dokładne naciąganie piżamy i prześcieradła przed ułożeniem w łóżku. Gdy pojawią się już rany – konieczna jest fachowa pomoc pielęgniarki.

