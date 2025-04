Dzięki inicjatywie TEVACTIVE 165 pracowników Teva Pharmaceuticals Polska zebrało środki potrzebne na sprzęt rehabilitacyjny przeznaczony do reedukacji chodu pacjenta w różnych stadiach zaawansowania terapii ruchowej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Jak do tego doszło?

W trakcie trwania akcji TEVACTIVE pracownicy Teva Pharmaceuticals Polska, korzystając z aplikacji mobilnej przeznaczonej do zbierania wyników osiągniętych podczas indywidualnych treningów biegowych, marszu bądź jazdy na rowerze, zbierali kilometry które następnie wymieniane były na złotówki w systemie 1km = 1zł za bieganie i chodzenie oraz 1km = 0,5 zł za jazdę na rowerze.

Początek inicjatywy miał miejsce 15 września 2015 r. z inicjatywy pracowników, którzy zgłosili projekt w ramach programu dla pracowników InicjaTeva. W trakcie 12 miesięcy trwania akcji zaangażowani pracownicy osiągnęli łącznie wynik 112 870 km, które następnie firma TEVA przeliczyła na złotówki i przeznaczyła kwotę 112 870 zł na innowacyjny sprzęt rehabilitacyjny. Sprzęt został przekazany 19 grudnia Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zajmującej się wsparciem dzieci chorych i niepełnosprawnych na terenie całego kraju. Fundacja pomaga również finansowo placówkom leczniczym, opiekuńczym i wychowawczym.

Teva Pharmaceuticals Polska od wielu lat angażuje się w działania uwzględniające potrzeby społeczeństwa oraz wsparcie społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, remontując salki dla dzieci w szpitalach publicznych i udzielając się w akcjach wolontaryjnych. Firma także wspiera i promuje zdrowy styl życia wśród swoich pracowników i ich rodzin poprzez organizowanie badań przesiewowych, warsztatów zdrowia i wiele innych inicjatyw.

Wierzymy, że działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, w tym wolontariatu pracowniczego, umożliwiają wzbudzanie w nas przekonania o możliwości odgrywania ważnej roli w zmienianiu dni na lepsze. Dodatkowo pozwalają nam one na integrację naszych pracowników, którzy często na co dzień pracują w różnych częściach Polski. Nie od dzisiaj wiadomo, że nic nie łączy bardziej niż wspólny cel, zwłaszcza związany z pomocą innym. Od lat promujemy zdrowy styl życia wśród naszych pracowników. Podejmowanie takich inicjatyw jak TEVACTIVE pozwala nam połączyć wszystkie te działania – wspieranie poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób zatrudnionych w naszej firmie, ich edukację w zakresie zdrowego życia, integrację i mobilizację do wspólnego działania oraz przyczynianie się do pomocy osobom potrzebującym. Dlatego serdecznie chciałabym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w tę inicjatywę i dzięki którym pomoc Fundacji była możliwa

– mówi Anna Załuska, kierownik działu komunikacji w Teva Pharmaceuticals Polska.