Nauka vs. ideologia



Z uwagi na szczególne znaczenie regulacji prawnych dotyczących zdrowia człowieka, wszelkie decyzje dotyczące dostępności do leków należy podejmować na gruncie prawa i sprawdzonej, zweryfikowanej badaniami wiedzy medycznej, a nie osobistych przekonań czy wiary.

Przeciwnicy antykoncepcji awaryjnej nawołując do zakazu sprzedaży „pigułki po”, niezgodnie z prawdą, przypisują jej działanie wczesnoporonne czy aborcyjne, wprowadzając tym samym opinię publiczną w błąd. Jakie są zatem fakty?

ellaOne nie jest tabletką wczesnoporonną ani aborcyjną



– ellaOne działa zanim kobieta zajdzie w ciążę. To środek antykoncepcji awaryjnej, który opóźnia jajeczkowanie, a więc uniemożliwia zapłodnienie. Jeżeli dojdzie jednak do zapłodnienia, tabletka nie powoduje przerwania ciąży, nie ma zatem wpływu na jej przebieg – mówi prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolog, endokrynolog i seksuolog, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opinię lekarzy potwierdzają badania kliniczne, z których wynika, że na 1000 kobiet, które przyjmują tabletkę „dzień po”, średnio 9 zachodzi w ciążę. Na brak negatywnego wpływu ellaOne na stan płodu wskazują również dane Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Od kiedy ellaOne została w krajach Unii Europejskiej dopuszczona do sprzedaży jako lek wydawany bez recepty, odnotowano przeszło 560 ciąż, do których doszło mimo że kobiety przyjęły pigułkę.

ellaOne jest bezpieczna dla zdrowia



ellaOne to środek dostępny od 1999 r., gruntownie przebadany. O jego bezpieczeństwie może świadczyć to, że na listę leków dostępnych bez recepty wpisała go restrykcyjna Komisja Europejska.

Składnik aktywny elleOne – octan uliprystalu – czasowo opóźnia owulację i pod inną nazwą stosowany jest jako lek na mięśniaki macicy u kobiet w wieku rozrodczym. Jasnym więc jest, że ta substancja ta nie została zarejestrowana w celu „pozbycia się” istniejącej ciąży.

Należy pamiętać, że tabletka ellaOne jest dodatkową metodą zapobiegania ciąży stosowaną po stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Preparat ten powinien być przyjmowany wyłącznie okazjonalnie.

Wynika badań wskazują, że wielokrotne podanie tabletki „dzień po” w tym samym cyklu miesiączkowym jest dobrze tolerowane przez organizm. Warto jednak na co dzień stosować jedną z metod regularnej antykoncepcji z uwagi na ich wyższą skuteczność w zapobieganiu ciąży. Wbrew zarzutom, ellaOne nie prowadzi również do bezpłodności kobiet, które przyjmują lek.

Jak wszystkie leki, tabletka „dzień po” może wywoływać działania niepożądane. Wśród najczęściej zgłaszanych występują bóle głowy, nudności, bóle brzucha czy bolesne okresy.

Pomimo braku medycznych dowodów na podparcie swoich tez, przeciwnicy antykoncepcji awaryjnej zbierają podpisy pod petycją o wycofanie ellaOne z Polski.

Dobre wzorce z Europy



Przykłady państw Europy Zachodniej pokazują, że szeroka dostępność antykoncepcji

w połączeniu z rzetelną edukacją przyczyniają się do zmniejszenia liczby aborcji.

– Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w zdecydowanej większości krajów UE pigułkę sprzedaje się bez ograniczeń wiekowych, a we Francji młodociana może ją dostać za darmo u pielęgniarki szkolnej albo w centrum planowania rodziny. Nikt nie pyta jej o nazwisko ani o wiek, bo celem jest pomoc dziewczynce, która może zajść w niechcianą ciążę. Tyle że lek pochodzi z pewnego źródła, a jego wydawanie jest ściśle ewidencjonowane – mówi ginekolog dr Medard Lech.

Inne kraje, takie jak Polska czy Czechy, stosują ograniczenia wiekowe, m.in. wprowadzając zakaz sprzedaży leku odpowiednio osobom w wieku poniżej 15 oraz 16 lat. Kompromis w zakresie sprzedaży ellaOne udało się również wypracować we Włoszech, mimo początkowych protestów ze strony środowisk konserwatywno-katolickich. Dla osób powyżej 18. roku życia lek jest dostępny bez ograniczeń prawnych. Mogą kupić go również nieletnie pacjentki, które potrzebują do tego jednak recepty.

Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Seksualnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdy człowiek ma prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa. Obejmuje ono możliwość decydowania o posiadaniu lub nieposiadaniu potomstwa, jego liczbie, różnicy wieku między potomstwem, a także możliwość pełnego dostępu do środków regulacji płodności. Prawa te powinno być respektowane również w Polsce.

Na podstawie materiałów prasowych Koalicji „Mam Prawo do Antykoncepcji Awaryjnej”/mn