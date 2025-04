To nowa, pierwsza na polskim rynku płukanka, która pomaga utrzymać naturalną biel Twoich zębów. Jej innowacyjna formuła pomaga zapobiegać powstawaniu kamienia nazębnego oraz przebarwień. Dodatkowo wzmacnia zęby i dziąsła, stanowiąc doskonałą ochronę przeciwbakteryjną jamy ustnej.

Zdrowe, piękne białe zęby to bardzo ważny element urody. Nawet, jeśli odpowiednio dbasz o zęby, mogą się na nich pojawić przebarwienia powstałe w wyniku picia kawy, herbaty, soków owocowych lub palenia papierosów. Na powierzchni szkliwa tworzy się wtedy nieestetyczny osad. Stosowanie odpowiednich produktów do higieny jamy ustnej pomaga niwelować ten problem, trzeba jednak pamiętać, że na zębach są miejsca, z których za pomocą samej tylko szczoteczki bardzo trudno usunąć płytkę nazębną, nie wspominając już nawet o osadzie nazębnym.

Płukanka w codziennej higienie

Aby zapewnić jamie ustnej kompleksową ochronę i pielęgnację, należy stosować płukanki, których składniki wspomagają codzienne szczotkowanie zębów. Pomagają także zwalczać bakterie oraz płytkę nazębną. Co ważne - płyny do płukania ust docierają nawet do niedostępnych dla szczoteczek miejsc. Można stosować płukanki zarówno przed, jak i po szczotkowaniu. Stosowane przed szczotkowaniem rozmiękczają płytkę nazębną, aby była łatwiejsza do usunięcia za pomocą szczoteczki, a po – wzmacniają dziąsła i czyszczą nawet w trudno dostępnych miejscach, do których nie dociera szczoteczka. Pomagają też na długo odświeżyć oddech.

Nowość

Colgate Plax Whitening to zupełnie nowy płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach pomagających zachować naturalną biel Twoich zębów. Jej formuła pomaga zapobiegać powstawaniu przebarwień i kamienia nazębnego, zwalczając bakterie oraz płytkę nazębną. Płukanka ma 12-godzinne działanie, potwierdzone badaniami klinicznymi. Dodatkowo zawiera fluor, aby jeszcze skuteczniej walczyć z próchnicą i wzmacniać zęby. Ma przyjemny smak i zapewnia długotrwały świeży oddech. Płyn do płukania jamy ustnej został przetestowany klinicznie przez dentystów.

Kompleksowa ochrona jamy ustnej

Colgate jako ekspert w higienie jamy ustnej oferuje kompleksową gamę produktów do jej pielęgnacji. Oprócz nowej płukanki są to:

Colgate Plax Herbal, która zapewnia świeży oddech, wzmacnia zęby i dba o dziąsła. Colgate Plax Herbal łączy naukowe osiągnięcia Colgate w higienie jamy ustnej z właściwościami znanych ziół.

Colgate Plax Multi Protection to uniwersalna płukanka, która - stosowana przed szczotkowaniem rozmiękcza płytkę nazębną, ułatwiając właściwe szczotkowanie i skuteczne oczyszczanie zębów. Ma także przyjemny smak, zapewniając długotrwały, świeży oddech.

Colgate Plax Sensitive Łagodna Ochrona posiada specjalną formułę opracowaną dla osób o wrażliwych zębach i dziąsłach. Nie zawiera alkoholu i ma łagodny miętowy smak. Działa przez 12 godzin, usuwając bakterie powodujące powstawanie płytki nazębnej. Wzmacnia dziąsła i pomaga chronić przed powstawaniem stanów zapalnych dziąseł.

Pojemność i rekomendowana cena Colgate Plax Multi Protection, Colgate Plax Herbal

i Colgate Plax Sensitive: 250ml – 7,19 zł

Pojemność i rekomendowana cena Colgate Plax Whitening: 250ml- 8,29 zł