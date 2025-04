Bakterie na zębach



Choroby przyzębia to choroby tkanek, które utrzymują zęby w zębodole. Istnieje wiele przyczyn ich powstawania, ale najważniejszą z nich są bakterie.

Kiedy płytka bakteryjna nie jest regularnie usuwana, organizm reaguje na nią stanem zapalnym. Powstaje zapalenie dziąseł, które jest całkowicie odwracalne, gdy w porę usuniemy kamień i płytkę. Jeżeli to nie nastąpi, zapalenie dziąseł nieodwracalnie przechodzi w zapalenie przyzębia.

Coraz częściej mówi się, że nieleczone choroby przyzębia nie tylko przyczyniają się do wcześniejszej utraty zębów, ale mogą także prowadzić do ogólnych powikłań zagrażających naszemu życiu, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca czy powikłania ciążowe.

Jednym ze sposobów usuwania złogów poddziąsłowych jest scaling, jednak wielu pacjentów, szczególnie tych o wrażliwych zębach, narzeka na jego bolesność. Dodatkowo w obszarze poddziąsłowym scaling powoduje niestety utratę i zarysowania powierzchni korzenia.

Czym jest terapia vectorowa?



– Z myślą o pacjentach mających szczególnie wrażliwe zęby powstała terapia vectorowa – bezbolesny zabieg, w którym wyeliminowano dokuczliwą wibrację – mówi lekarz stomatolog Jacek Górski, właściciel kliniki stomatologicznej Dental-Pro.

Jest to jedna z najbardziej przyjaznych metod leczenia zapaleń przyzębia. Opiera się ona na systemie Vector Paro, w którym wykorzystywany jest medyczny odpowiednik głównego składnika naturalnego szkliwa i zębiny – hydroksyapatytu. Wbudowuje się on w powierzchnię zęba, naprawiając ją i niwelując nadwrażliwość.

Specjalna konstrukcja rękojeści do terapii vectorowej (w przeciwieństwie do klasycznych metod) nie powoduje zarysowań powierzchni korzenia.

Terapia vectorowa – czy to boli?



Terapia vectorowa jest bezbolesna i przede wszystkim skuteczna. Polega na dokładnym oczyszczeniu powierzchni korzeni zębów poniżej linii dziąsła. Z obszaru tego usunięte zostają: kamień nazębny, płytka, i, co najważniejsze, biofilm bakteryjny – główna przyczyna rozwoju choroby.

Czyszczeniu towarzyszy polerowanie oraz impregnacja powierzchni korzeni związkami wapnia, które znoszą nadwrażliwość zębów.

Kiedy się ją stosuje?



Zabieg wskazany jest w leczeniu oraz profilaktyce paradontozy. Tak samo skutecznie stosuje się go w profilaktyce i leczeniu stanów zapalanych wokół implantów i uzupełnień protetycznych.

System Vector Paro wykorzystywany jest również do przeprowadzania bezbolesnego scalingu naddziąsłowego z użyciem medycznego hydroksyapatytu.

