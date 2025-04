Spis treści:

Reklama

Grzybica pochwy, inaczej grzybicze zapalenie pochwy i sromu, jest to częsta infekcja miejsc intymnych. Jest wywoływana przez drożdżaki - grzyby Candida albicans, które występują w zdrowym organizmie, w pochwie, jamie ustnej i przewodzie pokarmowym, w ilościach nie zagrażających zdrowiu.

Główne objawy grzybicy pochwy to:

białe upławy o konsystencji twarogu i słodkawym zapachu drożdży,

uczucie swędzenia i pieczenia,

zaczerwienienia i obrzęk pochwy,

ból podczas stosunku płciowego.

Czynnikiem decydującym o rozwoju grzybicy pochwy i powodującym zapalenie jest zaburzenie równowagi układu odpornościowego organizmu gospodarza. Infekcji sprzyjają m.in. przyjmowanie antybiotyków, obniżona odporność, ciąża, niedobór witamin z grupy B, przyjmowanie hormonów, cukrzyca czy zbyt częste irygacje pochwy.

Grzybica pochwy na ogół nie jest niebezpieczna. Nieleczona rzadko prowadzi do groźnych powikłań, jednak objawy będą się najprawdopodobniej nasilać, jeśli nie będą zastosowane leki przeciwgrzybicze. Na cięższy przebieg grzybicy pochwy są bardziej narażone kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością, chore na cukrzycę czy przyjmujące długotrwale antybiotyki.

Powikłania nieleczonej grzybicy pochwy to najczęściej nasilenie objawów: swędzenie, zaczerwienienie, stan zapalny miejsc intymnych. Podrażnianie i uszkodzenie skóry np. w wyniku uporczywego drapania mogą powodować dalszy rozwój zakażenia albo nadkażenie bakteryjne. Infekcja może przenosić się też na inne obszary ciała, np. jamę ustną. Mogą pojawić się dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zmęczenie, zmiany skórne. Grzybicą można też zarazić partnera.

Jest mało prawdopodobne, żeby w przypadku grzybicy pochwy doszło do zakażenia całego organizmu grzybami Candida. Na ogół do ogólnoustrojowej drożdżycy dochodzi z innych powodów niż infekcja miejsc intymnych. Takie inwazyjne zakażenie drożdżakami może powodować ogólne objawy skórne lub neurologiczne objawy Candida, takie jak zaburzenia pamięci, bóle głowy, gorączka, zaburzenia widzenia, czucia, itp. W razie wystąpienia takich niepokojących symptomów należy zgłosić się do lekarza.

Leczenie grzybicy pochwy nie jest konieczne, jeśli nie występują objawy chorobowe (możliwe jest bezobjawowe nosicielstwo drożdżaków). W innym przypadku leczenie jest potrzebne. Stosuje się leki przeciwgrzybicze. Są one dostępne w formie tabletek, globulek dopochwowych lub kremów i maści dopochwowych. To m.in. klotrimazol, mikonazol, tiokonazol, butokonazol, terkonazol, flukonazol (jedyny rekomendowany lek do stosowania doustnego w przypadku grzybicy pochwy), a także nystatyna (antybiotyk).

Na ogół nie ma potrzeby leczenia partnera. Chyba że też występują u niego objawy. Niektóre leki przeznaczone do leczenia grzybicy pochwy są dostępne bez recepty.

Zdarza się, że grzybica pochwy samoistnie ustępuje w ciągu kilku tygodni. Łagodna grzybica pochwy ustępuje w ciągu tygodnia do 2 tygodni leczenia. Bardziej nasilona infekcja trwa nawet 3 tygodnie. Warto zapamiętać, że jeśli w takcie terapii objawy grzybicy ustąpiły, nie należy przerywać leczenia, ponieważ problem może powrócić.

Grzybica pochwy jest często występującą infekcją i szacuje się, że nawet 3/4 kobiet chociaż raz w swoim życiu jej doświadcza. Jeśli objawy są łagodne i wskazują na infekcję drożdżakową, można poradzić się farmaceuty i bez konsultacji lekarskiej wypróbować leki przeciwgrzybicze dostępne bez recepty.

Wizyta u lekarza jest konieczna, jeśli:

objawy się nasilają,

objawy wystąpiły pierwszy raz w życiu,

infekcja nawraca,

jesteś w ciąży,

masz osłabioną odporność,

masz gorączkę i źle się czujesz,

wydzielina z pochwy jest żółta lub ma brzydki zapach,

masz upławy z krwią,

wymiotujesz,

odczuwasz ból pleców.

Trzeba pamiętać, że infekcje pochwy mogą mieć też inną przyczynę niż drożdżaki. Grzybica pochwy może być mylona z alergią, bakteryjnym zapaleniem pochwy, chlamydią, rzeżączką lub rzęsistkowicą. Stosowanie leków przeciwgrzybiczych może wówczas nie tylko nie przynosić efektów, ale też opóźniać właściwe leczenie.

Reklama

Czytaj także:

Zapalenie pochwy – czym jest, przyczyny, objawy i leczenie

Zapalenie przydatków - objawy i leczenie stanu zapalnego jajników i jajowodów

Rzeżączka - objawy zakażenia u kobiet i mężczyzn, metody leczenia

Chlamydia: objawy i leczenie chlamydiozy

Zapalenie cewki moczowej – jak dochodzi do zakażenia, objawy i leczenie