Spis treści:

Suchość pochwy może pojawić się w każdym wieku, lecz najczęściej występuje u kobiet po menopauzie. Jest problemem częstym, lecz wiele kobiet nie zgłasza się z nim do lekarza. Ze specjalistą warto się skonsultować, ponieważ objawy suchości pochwy można stosunkowo łatwo i skutecznie łagodzić. Problem powoduje niejednokrotnie pogorszenie jakości życia kobiety oraz napięcie między partnerami, gdyż wiele kobiet z suchością pochwy rezygnuje ze współżycia z powodu objawy przed bólem. Istnieje wiele preparatów dostępnych bez recepty – np. żele lub globulki dopochwowe – które poprawiają nawilżenie pochwy.

Według statystyk nawet ponad połowa kobiet po menopauzie doświadcza łagodnych lub ciężkich objawów suchości pochwy. Do symptomów tej przypadłości należą:

Suchości pochwy mogą również towarzyszyć objawy infekcji intymnych, tj.:

Kobiety doświadczające suchości pochwy mogą mieć również objawy ze strony układu moczowego:

Powyższe symptomy u kobiet w okresie klimakterium lekarze określają zespołem moczowo-płciowym menopauzy.

Suchość pochwy jest dolegliwością o złożonych przyczynach. Najczęściej problem suchości pochwy wynika ze zmian hormonalnych pojawiających się w czasie menopauzy, a dokładniej z niedoboru estrogenów.

Te żeńskie hormony płciowe odpowiadają za nawilżenie pochwy, jej elastyczność i grubość. Gdy ich brakuje, ściana pochwy staje się krucha, podatna na urazy i krwawienia. Estrogeny biorą udział w produkcji glikogenu powstającego z glukozy, który wspomaga utrzymanie prawidłowego pH pochwy (powinno mieścić się w przedziale 3,5-4,5). Niedobór estrogenów może także prowadzić do atrofii pochwy, czyli zaniku tkanki nabłonkowej pochwy.

Inne przyczyny suchości pochwy to obniżenie stężenia estrogenu wynikające np. z ciąży, porodu, laktacji, niektórych metod leczenia (np. chemioterapii, radioterapii lub leków antyestrogenowych stosowanych przy endometriozie lub mięśniakach macicy).

Suchość pochwy mogą powodować również inne leki: tabletki antykoncepcyjne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwdepresyjne, na przeziębienie lub cukrzycę.

Do suchości pochwy mogą się przyczyniać również infekcje intymne. Najczęściej powodem jest grzybica pochwy (która dodatkowo powoduje białe, gęste upławy), a także bakteryjne zapalenie pochwy (pojawia się zielonkawa lub żółta wydzielina z pochwy o ostrej woni), a niekiedy również zarażenie rzęsistkiem pochwowym.

Przyczyną suchości pochwy może być zespół Sjögrena. Jest to schorzenie autoimmunologiczne, które powoduje suchość śluzówek: ust i oczu, ale może też skutkować suchością pochwy.

Inne przyczyny suchości pochwy to przewlekły stres, palenie papierosów, stosowanie drażniących kosmetyków do miejsc intymnych, niektóre momenty cyklu menstruacyjnego (kiedy jest naturalnie mniej wydzieliny w pochwie), a także stany po zabiegach ginekologicznych i niektóre schorzenia: choroby zapalne jelit, cukrzyca, niewydolność serca i alergia.

Leczenie suchości pochwy oraz jego skuteczność zależą przede wszystkim od przyczyny. W razie wystąpienia problemów z nawilżeniem miejsc intymnych, trzeba udać się do ginekologa.

Lekarz na podstawie wywiadu i badania ginekologicznego z dużym prawdopodobieństwem stwierdzi, co powoduje suchość pochwy.

Problemu można się pozbyć raz na zawsze, jeśli da się wyeliminować jego przyczynę, np. infekcję intymną. W tym przypadku konieczne może być przyjmowanie antybiotyku lub leków przeciwgrzybiczych.

W leczeniu suchości pochwy w wyniku niedoboru estrogenu w okresie menopauzy stosuje się miejscowe preparaty estrogenowe, które wprowadza się do pochwy. Czasami konieczne jest działanie ogólnoustrojowe, wówczas kobieta przyjmuje doustnie leki hormonalne (hormonalna terapia zastępcza).

W leczeniu suchości pochwy polecane są rozmaite żele nawilżające do miejsc intymnych i lubrykanty (stosowane doraźnie w trakcie stosunku; najlepiej wybierać te na bazie wody lub silikonu, a nie olejów), a także dostępne bez recepty globulki, kapsułki lub żele dopochwowe z probiotykiem (bakteriami kwasu mlekowego), kwasem hialuronowym i/lub glikogenem, które wspomagają prawidłowe nawilżenie pochwy i łagodzą podrażnienia, a także pomagają przywrócić prawidłowe pH miejsc intymnych.

Leczenie suchości pochwy jest ważne, ponieważ stan ten może nie tylko obniżać komfort życia, ale też wskazywać na poważną infekcję. Poza tym nieprawidłowe środowisko i pH pochwy jest stanem otwierającym drogę chorobotwórczym mikroorganizmom. Kobiety z suchością pochwy częściej też doświadczają podrażnień i swędzenia miejsc intymnych.

Oto kilka naturalnych metod na suchość pochwy, które skutecznie pomogą w łagodzeniu uciążliwych objawów: