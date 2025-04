Pojawia się zwykle na nosie, brodzie i czole, ale zdarza się, że może zlokalizować się nawet… na oczach i małżowinach usznych. Trądzik różowaty to zmora przede wszystkim kobiet. Skąd się bierze i jak się go pozbyć? Zapytałyśmy o to doktora n.med. Macieja Krajewskiego – dermatologa i specjalistę medycyny estetycznej.

Czym charakteryzuje się trądzik różowaty?



Dr n. med. Maciej Krajewski: Trądzik różowaty to schorzenie, które dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Co ważne, z reguły chorują na niego osoby dorosłe. Najczęściej powiązany jest z charakterystycznym układem zmian na skórze. Często współistnieje z zaburzeniami hormonów gruczołów dokrewnych i w tej postaci dotyka głównie kobiety w okresie przekwitającym.

Należy pamiętać, że jest to choroba naczyniowa, zapalna, a występujące w ramach choroby zmiany bakteryjne są wtórne.

Jakie są jego przyczyny?



U kobiet zmiany trądzikowe pojawiają się w wyniku zaburzeń hormonalnych lub w wyniku nadreaktywności receptorów komórkowych na prawidłowe ilości hormonów.

Jak możemy go rozpoznać?



Oprócz charakterystycznych zmian klinicznych objawami, które mogą być pierwszymi znakami rozpoczynającej się choroby, jest rumień i poszerzone naczynia krwionośne, tzw. teleangiektazje (pajączki).

Ten rumień bywa podstawą do powstawania kolejnych zmian, takich jak grudki i krosty, a potem do zmian przerostowych w gruczołach łojowych występujących najczęściej w okolicach nosa, brody, czoła, policzków, niekiedy małżowin usznych.

Zdarza się też postać trądziku różowatego umiejscowionego na oczach.

fot. Adobe Stock, kolaż Polki.pl

Jakie badania zrobić, by potwierdzić trądzik różowaty?



Podstawową metodą diagnostyczną jest badanie wykonane przez doświadczonego lekarza dermatologa. Współczesna dermatologia pozwala na uzyskanie pełnego obrazu klinicznego zmian na skórze. W przypadku podejrzenia diagnozy trądziku różowatego należy wykonać szerokie badania hormonalne i sprawdzić między innymi hormony:

tarczycy,

przysadki,

kory nadnerczy.

Bada się m.in. DHEAS, TSH, andrastendion, prolaktynę czy FT4.

Jak go leczyć?



Na szczęście rozwój medycyny pozwala na coraz skuteczniejsze leczenie trądziku różowatego, który dla pacjentów jest nie tylko problemem zdrowotnym, ale często też dużym obciążeniem psychicznym. Dobór terapii zależy od bardzo wielu czynników. Zwykle planowany jest indywidualnie, bo zależy od charakteru odchyleń w badaniach czy też preferowanych form leczenia przez pacjenta.

Podstawową terapią jest jednak zawsze skojarzone leczenie laserowe z odpowiednio dobraną farmakologią. Często są to terapie łączone, które wymagają cierpliwości i czasu.

Medycyna estetyczna i nowoczesne zabiegi laserowe są nieocenionym wsparciem w leczeniu trądziku różowatego. Nie tylko pozwalają na likwidację rumienia czy blizn potrądzikowych, ale przede wszystkim zwiększają skuteczność leczenia i (co bardzo ważne) komfort życia pacjenta.

fot. Adobe Stock

fot. Adobe Stock

Wspomniał Pan o farmakologii. Czy na taki trądzik stosuje się izotretinoinę? Jakie są efekty takiego leczenia?



W przypadku trądziku różowatego izotretoina nie jest lekiem głównym, ma tylko znaczenie wspomagające. W leczeniu wykorzystywane są najczęściej takie substancje jak: metronidazol, inwermektyna czy kwas azelainowy. Jeśli mamy do czynienia z bardzo ciężkim przypadkiem, włącza się tzw. leczenie ogólne, podając antybiotyki z grupy tetracyklin.

W przypadku osób dotkniętych tym schorzeniem bardzo ważne jest także dobranie odpowiedniej codziennej pielęgnacji. Bezwzględnie obowiązkowe dla takich osób jest używanie na stałe kremów z filtrami przeciwsłonecznymi chroniącymi przed promieniowaniem UV.

Czy na trądzik różowaty pomaga jakaś dieta?



Osoby nim dotknięte powinny ograniczyć do minimum w swojej diecie produkty, których spożywanie rozszerza naczynia krwionośne i może nasilać stany zapalne. Są to m.in.:

alkohol,

pikantne przyprawy,

mocna kawa i herbata,

cytrusy,

czekolada,

drożdże.

Jak w każdym rodzaju trądziku zaleca się całkowite odstawienie spożywania cukrów prostych, a ze względu na zaawansowaną ochronę przeciwsłoneczną – suplementacje witaminy D.

Można także do codziennej diety wdrożyć produkty, które będą wzmacniać naczynia krwionośne. Są to:

owoce jagodowe,

produkty zawierające cynk (kasze, słonecznik, rośliny strączkowe),

pokarmy zawierające kwasy omega-3 i witaminy: C, PP i B2.

